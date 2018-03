Trends im Fitnessbereich: Freizeitsport versus Intensivtraining

Weg vom Kalorienzählen

Die Freizeit ist knapp. Lust und Motivation, Sport zu treiben, ist nicht selten gering. Die Konsequenz: Das Training muss kurz und intensiv sein. Intervalltraining ist Trend, aber nach Meinung des Sportwissenschaftlers Georg Kramer nicht für alle Menschen geeignet. Der Hamburger Fitnesscoach kritisiert, dass bei „höher, schneller, weiter“ die Grundlagen vergessen werden. Was Sportwillige dabei beachten sollten, verrät er unter anderem im Interview.

Faszientraining gegen Verspannungen

Wer sich gewandt und elastisch bewegen möchte, braucht funktionierende Faszien. Faszien sind ein neuer Begriff für eine alte Bekannte: unser Bindegewebe. Das faserartige Gewebe umhüllt jeden Muskel, jeden Nerv und jedes Organ und gibt dem Körper mit seinen netzartigen Verbindungen Struktur und Halt. Normalerweise gleiten Faszien und Muskeln geschmeidig aneinander vorbei. Bei einseitiger oder zu wenig Bewegung können Faszien verkleben und unbeweglich werden. Das kann man spüren, da in der Faszie viele Schmerzrezeptoren sitzen. Mit gezielter Gymnastik kann man Verklebungen vorbeugen und so das Fasziennetz elastisch halten.

Fit durch Bewegung: LVZ-Aktion "Lauf geht's!"

„Lauf geht’s!“ – runter von der Couch und rein in die Laufschuhe. Im Rahmen dieser Aktion laufen Leipziger(innen) beim Halbmarathon am 14. Oktober rund um das Völkerschlachtdenkmal mit. Egal ob Neueinsteiger, Wiedereinsteiger oder aktiver Läufer – die LVZ macht Leipzig Beine und spricht alle an. Als medizinischer Partner unterstützt das MediClin Waldkrankenhaus Bad Düben das Projekt. Wir sprachen mit Dr. Enzo Hamann, der Sportmediziner und Orthopäde begleitet die Aktion.

Neuer Teil der Serie "Unsere Landärzte"

Das Sprechzimmer in der Hausarztpraxis von Katja Heineke ist mehr als nur gut gefüllt. „Es ist Grippezeit“, sagt die Ärztin mit einem Schulterzucken. „Doch eigentlich ist es hier immer sehr voll.“ 2002 ist sie als Chirurgin mit ihrer Mutter Dr. Hannelore Kreyß aus der großen Stadt gekommen und seitdem in der Landarztpraxis in der Gartenstraße 3 in Dahlen tätig. Wir stellen die Ärztin in unserer Serie "Unsere Landärzte" vor.

Guten Appetit! Leckere Rezepte für Ihre Gesundheit

In der orientalischen Küche sind Kichererbsen beliebt. Doch egal, in welchem Gericht die Hülsenfrüchte verarbeitet werden – sie sind ein Powerfood. Schließlich sind sie eiweiß- und ballaststoffreich und fettarm. Außerdem steckt in den Kichererbsen Eisen, Kalzium, Zink, Folsäure und die Vitamine A, B 6 , C, E und K. Hier werden Kichererbsen in einer Frittata verwendet.

Haferschleim war gestern: Geröstetes Müsli, der Trend aus den USA, enthält viele wertvolle Ballaststoffe. Bei diesem knusprigen Granola sind es die leckeren Gewürze, die Haferflocken und die ballastoffreichen Pistazien, die in Kombination mit einem Naturjoghurt und etwas frischem Obst zu einem tollen Start in den Tag verhelfen. In den Nüssen stecken auch ungesättigte Fettsäuren.

red.