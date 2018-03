Von der Schwangerschaft bis zur Geburt - Fragen und Antworten

Ein Baby ist unterwegs. Diese Nachricht versetzt werdende Eltern in freudige Erwartung. Mit der Hoffnung auf gesunden Nachwuchs stellen sich vor allem Schwangere viele Fragen. Kaiserschnitt oder natürliche Geburt? Soll das Baby in einer Klinik zur Welt kommen? Oder per Hausgeburt in vertrauter Umgebung?