Vorsicht, Allergien! Alles über Symptome, Vorbeugung und Therapien

Die Zahl der Allergiker hierzulande ist extrem hoch. Man kann Allergien mittlerweile vorbeugen und Beschwerden mit neuen, flexiblen Methoden dauerhaft lindern. Nur eines sollte man nicht tun: Heuschnupfen auf die leichte Schulter nehmen. Wer Heuschnupfen hat, holt sich oft nur Medikamente in der Apotheke und verzichtet auf den Arztbesuch. Dabei wird die Asthmagefahr unterschätzt. Dabei kann eine unentdeckte Asthmaerkrankung dramatische Folgen haben. Was Sie beachten sollten, lesen Sie hier.

Allergie-Risiko durch Allergene senken

Wer in der Schwangerschaft und den ersten Lebensjahren des Kindes einige Dinge beachtet, kann dessen Risiko senken, an einer Allergie zu erkranken. Dabei geht es vor allem um den Schutz vor Neurodermitis, allergischem Schnupfen durch Pollen oder Hausstaubmilben und Asthma. Eine frühe Stimulation des Immunsystems hat zur Folge, dass die Kinder eher eine Toleranz entwickeln als eine Allergie. Sie sollen deshalb bewusst mit potentiellen Allergenen konfrontiert werden. Wie das funktioniert und ob es etwas nützt, lesen Sie hier.

Bakterien-WG im Darm

Vor 100 Jahren haben Forscher herausgefunden, dass in uns Bakterien leben, die für die Gesundheit von Vorteil sind. Und seit einigen Jahrzehnten ist die Forschung dabei, den Magen-Darm-Trakt und seine

Bewohner genauer zu beleuchten, um Rückschlüsse auf Krankheiten zu erzielen. Wofür diese Mikroorganismen alles gut sind und was passiert, wenn sie durcheinander geraten, erfahren Sie hier.

Kniegelenk – Wunderwerk mit Haken

Das Kniegelenk ist ein Wunderwerk. Aber ein verletzungsanfälliges. Bei der Behandlung von Knieläsionen spielen neben der konservativen Therapie operative Verfahren eine wichtige Rolle. Diese haben sich in den vergangenen Jahren aber enorm weiterentwickelt. Dr. Gotthard Knoll, Chefarzt der Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie am St. Elisabeth Krankenhaus Leipzig, erklärt, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Neuer Teil unserer Landarzt-Serie

Dr. Florian Braunseis ist einer der wenigen jungen Mediziner in Oschatz, die in die Fußstapfen der Mutter oder des Vaters getreten sind und jetzt als niedergelassene Ärzte eine Praxis leiten. Der 32-Jährige hat im vergangenen Jahr die Ordination von der Allgemeinmedizinerin Margitta Wolfgramm – sie wurde in den verdienten Ruhestand verabschiedet – in der Burgstraße übernommen. Erfahren Sie hier mehr über den jungen Mediziner.

red.