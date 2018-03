Wenn die Gelenke knirschen: Arthrose und Osteoporose im Fokus

Die Genetik ist ein Faktor bei Arthrose

Wie kann man Gelenkverschleiß und damit einhergehenden Schmerzen vorbeugen? Schadet zu viel Sport? Und wie lassen sich Rheuma, Gicht und Arthrose voneinander abgrenzen? Diese Fragen stellten wir Dr. Frank Gossé, Chefarzt am Diakovere Annastift in Hannover. „Liegt das Körpergewicht jenseits von 130 oder 140 Kilogramm, dann machen die Gelenke das nicht lange mit“, warnt der Experte. Was man für gesunde Gelenke tun kann, erklärt er im Interview.

Vor der Therapie zum Facharzt gehen

Rund fünf Millionen Deutsche leiden nach Angaben der Deutschen Rheuma-Liga unter geschädigten Gelenkknorpeln (Arthrose). Bei Gelenk- oder Muskelschmerzen gibt es diverse Behandlungsmöglichkeiten. Doch was unterscheidet diese Therapieformen eigentlich? Patienten sollten sich vor einer Behandlung ausreichend informieren.

Im Fokus: Arthroskopie

Der medizinische Begriff Arthroskopie steht für die minimalinvasive diagnostische und therapeutische Behandlung von Gelenkerkrankungen. Bei der sogenannten Gelenkspiegelung führt der Arzt eine bleistiftdünne optische Sonde (Arthroskop) in die Gelenkhöhle ein. Die Arthroskopie kann sowohl der Diagnosefindung als auch der Behandlung dienen.

Die verschiedenen arthroskopischen Behandlungen

Heutzutage können viele Gelenkoperationen mit einer Arthroskopie minimalinvasiv und damit für Patienten besonders schonend durchgeführt werden. Deshalb sind diese Eingriffe einer der Schwerpunkte des Zentrums für Gelenkerkrankungen und Sportmedizin am MediClin Waldkrankenhaus Bad Düben.

Endlich wieder schmerzfrei leben dank Behandlung

Schon vor zwölf Jahren hatte Wilfried Richter Schmerzen in der Schulter, verbunden mit deutlichen Bewegungseinschränkungen. Auf Empfehlung seines behandelnden Arztes im erzgebirgischen Schwarzenberg entschied er sich für einen Eingriff im MediClin Waldkrankenhaus Bad Düben. Mit Erfolg.

Auch Ursula Bork hat sich erfolgreich am MediClin Waldkrankenhaus Bad Düben behandeln lassen. Die 85-Jähreige lebt für die Musik. Doch in den vergangenen fünf Jahren bereitete ihr das Musizieren immer größere Probleme. Rückenschmerzen in der Halswirbelsäule machten das Sitzen am Klavier zur Qual und Frau Bork kämpfte mit Schwindelattacken. Sie wandte sich an die Spezialsprechstunde für Musiker im MediClin MVZ Leipzig.

red.