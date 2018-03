Zähne zeigen: Warum ein gesunder Mundraum wichtig ist

Für viele Menschen ist ein schönes, offenes Lächeln unweigerlich mit einem gepflegten Gebiss verbunden – doch dafür muss man einiges tun: Lesen Sie hier einen Überblick in Sachen Zahngesundheit. Experten beantworten die häufigsten Fragen.

Herzgesundheit beginnt im Mund

Starkes Zahnfleischbluten haben schon viele Menschen durchgemacht. Dahinter steckt meist eine Entzündung des Zahnhalteapparates - das Bluten, Zahnlockerung oder Zahnstellungsveränderungen mit nachfolgend möglichem Zahnverlust können die Symptome sein. Doch damit nicht genug: „Gingivitis und Parodontitis, also Zahnfleischentzündung und Entzündungen des Zahnbettes, gefährden in Kombination mit anderen Faktoren das Herz und die Gefäße“, beschreibt Privatdozent Dr. Dirk Ziebolz von der Zahnklinik des Universitätsklinikums Leipzig die möglichen Folgen. Auch PD Dr. Jelena Kornej,

Fachärztin für Kardiologie am Herzzentrum Leipzig, mahnt Patienten mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zur Gesunderhaltung des Mundraums. Was Patienten für ihre Zahngesundheit tun sollten, erklären die Mediziner hier.

Wie gut kann Zahnpasta ohne Fluor sein?

Mit oder ohne Fluorid – diese Frage stellen sich Zahnpasta-Kunden seit einigen Wochen. Grund dafür ist die Werbekampagne für eine neuartige Zahncreme – die den fluoridhaltigen Konkurrenzprodukten unter anderem vorwirft, Giftstoffe im menschlichen Körper abzulagern oder gar das Gehirn zu schädigen. Studien belegen die Wirksamkeit des Fluor-Zusatzes – doch jetzt tauchen Zweifel auf. Hier gibt es Informationen dazu.

Kartoffelsuppe mit Butterbohnen

Die Kartoffel bekommt in dieser Suppe Gesellschaft von grünen Selleriestangen, aromatischer Zwiebel und Knoblauch. Eine Dose Butterbohnen macht die Suppe herrlich cremig und dient außerdem als Proteinlieferant schlechthin. Bei der Einlage kann man sich austoben - kombinieren Sie einfach Ihr Lieblingsgemüse. Guten Appetit mit diesem leckeren Rezept.

