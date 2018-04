Berlin

Den Vorsatz, Sport zu treiben, haben die meisten Menschen. Doch wie setzt man dieses Ziel in die Tat um? Unterstützung bietet jetzt der Activ-O-Mat, den die Krankenkasse Viactiv in Zusammenarbeit mit Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln entwickelt hat.

Online-Tool konkretisiert nicht nur sportliche Ziele wie Abnehmen, Muskelaufbau oder Stressbewältigung. Auch die Fähigkeiten und Vorlieben der Nutzer werden ermittelt. Als Resultat erscheinen dann die persönlichen Top-3-Sportarten.

"Wir haben einen Algorithmus entwickelt, der jedem User nach nur zwölf Fragen die individuellen Top-Sportarten aufzeigt", so Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. "Unter activomat.de gibt es zu jeder vorgeschlagenen Sportart ein Betreuungskonzept, das den Einstieg erleichtert", erklärt der Sportwissenschaftler. Zudem bekommen User einen passenden Verein in ihrer Nähe angezeigt.

