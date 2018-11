Köln

Gerade in der Erkältungszeit wächst bei vielen die Sorge vor Ansteckung. Doch völlig ausgeliefert sind wir den Viren meist nicht. Wer gesund bleiben will, mobilisiert am besten rechtzeitig die Abwehrkräfte. So geht's:

- Viel Schlaf: "Grundvoraussetzung für ein starkes, leistungsfähiges Immunsystem ist ausreichend Schlaf. Denn nur in der nächtlichen Ruhephase hat der Organismus Zeit, sich zu erholen und die notwendigen Reparaturprozesse durchzuführen", erklärt Professor Ingo Froböse von der Deutschen Sportschule Köln. Deshalb sollte man sich gerade in der kalten Jahreszeit genug Schlaf gönnen. Die meisten Menschen benötigen zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf pro Nacht.

- Gesunde Ernährung: Auch sollte der Körper nun ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt werden. Das geht am besten mit viel frischem Obst und Gemüse. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt fünf Portionen pro Tag: drei mal Gemüse, zweimal Obst (insgesamt 650 g).

- Aufenthalt im Freien: Wichtig für das Immunsystem ist insbesondere Vitamin D. Die Hauptquelle hierfür sind UV-Strahlen. Mit 15-20 Minuten Bewegung im Freien täglich lässt sich der Speicher daher immer wieder auffüllen. Vitamin-D Lieferanten in der Nahrung sind Fische mit hohem Omega-3-Fettsäuregehalt, wie Heringe oder Lachs, sowie Eier und Milch.

dpa