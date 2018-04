Berühmte Sandalen - Schuh-Designer Weitzman zeigt seine Sammlung in New York

Der Schuh-Designer Stuart Weitzman, der schon die Füße von Stars wie Taylor Swift und Beyoncé eingekleidet hat, zeigt in New York seine Sammlung historischer Schuhe.

"Schuhe machen soviel mehr, als Füße zu bedecken", sagte der 1941 geborene Weitzman, der sein nach ihm benanntes Unternehmen inzwischen verkauft hat, bei einer Vorbesichtigung der

Ausstellung in der New Yorker Historical Society. "Schuhe erzählen Geschichten."

Die Schau "Walk this Way", die ab 20. April bis zum 8. Oktober zu sehen sein soll, zeigt mehr als 100 Paar vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, hauptsächlich aus Weitzmans persönlicher Sammlung.

"Alles begann, als meine Frau einmal nicht wusste, was sie mir zum Geburtstag geben sollte, und dann angefangen hat, mir historische Schuhe zu schenken. Das wurde zur Leidenschaft - und zur Inspiration für meine Arbeit." Weitzman sei einer der "bekanntesten US-Designer und Mode-Ikonen", sagte Museumschefin Louise Mirrer.

Auch einige von Weitzman selbst hergestellte Exemplare sind in der Schau zu sehen - unter anderem die Reproduktion eines als "Millionen-Dollar-Schuh" berühmt gewordenen Paares, das die Schauspielerin Laura Harring 2002 zur Oscar-Verleihung trug.

"Es gab damals einen Käufer, ich sage aber nicht, wer es war", sagte Weitzman, dessen Vater ebenfalls Schuh-Designer war. Auch Weitzmans erstes Paar High Heels ist zu sehen, das den Namen "Eve" trägt. "Ich habe mir immer sehr viel Mühe mit den Namen meiner Schuhe gegeben, denn - ich will nicht sagen, sie sind wie meine Kinder, aber doch: Die Schuhe sind wie meine Kinder."

dpa