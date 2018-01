Wie lässt sich der eigene Lebensweg finden?

Ein Großteil der Menschen wünscht sich, ein erfolgreiches und zufriedenes Leben zu führen. Und dies ist für viele Menschen in westlichen Gesellschaften auch der Normalfall. Allerdings gilt es heutzutage als besonders erstrebenswert, den Weg zu diesem glücklichen Leben möglichst individuell zu bestreiten. Ganz nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ besteht oftmals der Wunsch, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und eigene Möglichkeiten zu finden, um Meilensteine zu erreichen.

Doch um jene eigenen Wege überhaupt beschreiten zu können, muss man die vorhandenen erst einmal kennen. Bei allem Ehrgeiz, gesteckte Ziele erreichen zu wollen, sollte man die sogenannte Work-Life-Balance nicht ganz außer Acht lassen – denn ihr Verlust ist nicht ungefährlich. Um dieses schwierige Austarieren von Karriere, Privat- und Sozialleben in den Griff zu bekommen, hilft dieser Artikel, indem er Optionen, Risiken und wichtige Prioritäten beim Finden des eigenen Lebensweges vorstellt.

Was macht die Gestaltung des Lebensweges heute so schwer?

Vor der Debatte über die bestmögliche Gestaltung einer individuellen Lebensgestaltung müssen wir uns die Frage stellen, ob diese tatsächlich so schwer auf die Beine zu stellen ist. Schließlich haben wir doch heutzutage viel mehr Möglichkeiten, alle Aspekte nach unseren Wünschen zu formen. Womöglich hätten Menschen, die vor fünfzig Jahren derartige Entscheidungen zu treffen hatten, sich nach den heutigen Optionen gesehnt: Nie war es einfacher, einen den eigenen Wünschen entsprechenden Beruf zu wählen und sich fortzubilden oder oft und auch weit zu reisen. Viele Jugendliche schlugen die gleiche oder zumindest eine ähnliche berufliche Laufbahn ein wie ihre Eltern. Und vor allem Menschen aus ländlichen Gebieten war es selten möglich, anderweitig Erfahrungen zu machen oder sich ausbilden. Stattdessen musste man oft in heimischen Gefilden verharren. Auch der Gang an die Universität – mit der aktuell steigenden Anzahl an Abiturienten mittlerweile fast eine Selbstverständlichkeit – blieb für viele Menschen ein ungeahnter Traum.

Mehr Inspiration als je zuvor

In der heutigen Gesellschaft hingegen gibt es Inspirationen aller Art, die sich schlussendlich auf das Lebensgefühl oder gar den Lebensplan auswirken. Schließlich sind Ansichten zu verschiedenen Lebenswegen im Internet jederzeit verfügbar. Egal, ob es um die schönsten Reisen, die attraktivsten Arbeitsplätze oder die besten Flirttipps geht: Jederzeit ist eine Unmenge an Hinweisen verfügbar. Auf diese Weise ist es möglich, sich ganz einfach neue Ideen zu holen. Allein über die sozialen Medien bekommt man so viel Input, dass es für das ganze Leben reichen könnte.

Die andere Seite der Medaille

Dese Aspekte werden wohl in dem Begriff Multioptionsgesellschaft zusammengefasst. Jede Person kann alles zu jeder Zeit tun oder sein lassen, ganz nach dem eigenen, individuellen Wunsch.

Der Glaube, dass diese Art der Zivilisation keine Nachteile hat, ist natürlich ebenso naiv wie falsch. Denn ja, die Möglichkeiten, beinahe alles zu tun, gibt es durchaus. Schnell jedoch kann die gefühlte Freiheit der vielen Optionen zu einem Gefängnis mutieren. Das hat viele Ursachen: Denn schnell wissen wir bei zu vielen Möglichkeiten nicht mehr, wie wir uns entscheiden sollen. Gerade heutzutage prasseln die Eindrücke und Einflüsse geradezu auf uns ein, ständig gibt es neue Ansätze. Das führt die meisten Menschen eher zu Reizüberflutung und Überforderung als zu Inspiration.

Mal ganz abgesehen davon beinhalten die allermeisten Optionen, die den Menschen medial nähergebracht werden, eine oft unausgesprochene Bedingung. Fast alle von ihnen kosten nämlich Geld. Wer also über relativ geringe finanzielle Ressourcen verfügt, dessen Zahl an Optionen reduziert sich schon von allein drastisch. Hinzu kommt, dass die meisten Menschen sich darüber im Klaren sind, dass die Lebenszeit die sie haben, mit der Fülle an Möglichkeiten alles andere als korrespondiert.

Karriere – wie soll man das Berufsleben angehen?

Eines der zentralen Themen in vielen Biografien ist die Sehnsucht nach einer erfolgreichen, aber auch individuellen Karriere mit einem möglichst großen Handlungsspielraum zur persönlichen Entfaltung. Nüchtern betrachtet lässt sich immer noch konstatieren: Ohne Karriere, sprich, eine persönliche Entwicklung in der Arbeitswelt, kommt niemand weit. Denn unabhängig davon, wie wichtig uns Geld sein mag – ohne Einkünfte kommen wir nicht sehr weit. Aus diesem Grund müssen wir uns um eine geregelte Arbeit kümmern – egal, ob als Selbstständiger oder Angestellter. Welche Qualifikationen braucht man überhaupt? Wie bewirbt man sich? Um die Grundlagen für die eigene Karriere zu schaffen, muss man alle diese Schritte bedenken und möglichst sorgfältig und vollständig angehen.

Müssen erfolgreiche Karrieren immer im Büro enden? Quelle: fotolia.de © Africa Studio

Qualifikationen

Eine der wichtigsten Grundlagen für eine nachhaltige Karriere ist eine möglichst gute Qualifikation. Mittlerweile kann man sich auf das alte, dreigliedrige Schulsystem nicht mehr verlassen. Während früher Hauptschüler für gewöhnlich für handwerkliche Berufe prädestiniert waren, viele Realschüler kaufmännische Berufe wahrnahmen und die Gymnasiasten Akademiker werden sollten, ist dieser pyramidale Schulaufbau hinfällig geworden.

Längst machen die meisten Schüler Abitur – mittlerweile regional gar über 50 Prozent eines Jahrgangs. Das Statistische Bundesamt meldet beinahe jährlich neue Rekordzahlen, was die Studierenden angeht. Eine Schwierigkeit dieses Sachverhalts besteht darin, dass durch diese Verschiebung immer mehr Firmen nur noch Abiturienten nehmen, wenn es um die Besetzung ihrer Ausbildungsplätze geht. Das setzt die jungen Menschen einem ganz anderen Druck aus, als dies noch vor zwanzig Jahren der Fall gewesen ist. Auch der gesellschaftliche Zwang, das Abitur zu absolvieren, ist immer größer geworden.

Nichtsdestotrotz sollten sich junge Menschen nach ihrer Präferenz orientieren. Wer sich im Handwerk wohler fühlt als an der Universität, sollte diese Neigung akzeptieren und sich nicht den Worten zahlreicher vermeintlich kluger Beobachter hingeben. Denn Erfolg hängt zentral davon ab, wie viel Spaß man an der eigenen Tätigkeit hat und nicht davon, welche Stelle vermeintlich am meisten Erfolg bringt.

Bemerkenswert ist übrigens, dass viele Handwerksbetriebe große Probleme haben, ihre Lehrlingsstellen zu besetzen. Währenddessen platzen die Universitäten beinahe aus allen Nähten und viele Jungakademiker werden arbeitslos oder müssen für verhältnismäßig wenig Geld arbeiten. Währenddessen können sich viele Meister vor Aufträgen kaum retten – es scheint, als habe das Handwerk immer noch goldenen Boden. Dieser Fakt sollte zumindest ein Anstoß sein, um sich zu überlegen, in welche Richtung man gehen sollte.

Bewerbung und Lebenslauf

Eine Grundlage für das erfolgreiche Starten in das eigene Berufsleben ist unter Garantie eine gelungene Bewerbung, die in aller Regel mit einem ebenso gelungenen Lebenslauf einhergeht. Viele Menschen machen schon hier den Fehler, indem sie Bewerbung und Lebenslauf praktisch gleichsetzen. In ihrem Anschreiben an das jeweilige Unternehmen wiederholen sie Stationen aus ihrem Leben, die die Personaler schon längst im Lebenslauf gesehen haben. Redundanz ist hier oftmals unangebracht und schreckt Personaler eher ab.

Setzten Sie bereits beim Anschreiben Akzente! Quelle: fotolia.de © contrastwerkstatt

Sehr wichtig ist es also, im Anschreiben bereits die richtigen Akzente zu setzen, die die Aufmerksamkeit der jeweiligen Personalabteilung erregen. Dabei reicht es beispielsweise nicht, in Sachen eigener Motivation pauschale Standardphrasen aneinanderzureihen. Stattdessen sollten sich Bewerber genau überlegt haben, warum es gerade die Firma sein soll, bei der sie sich sich bewerben. Hat sie ein Merkmal, das besonders begeistert? Haben wir selbst eine besondere Verbindung zum Unternehmen? Derartige Besonderheiten sind empfehlenswert, um aus der Masse der Bewerber positiv herauszustechen.

Ansonsten ist das Anschreiben eine gute Gelegenheit, um die eigenen Besonderheiten darzustellen, die nicht im Lebenslauf vorkommen, da es sich nicht um formale Qualifikationen handelt. Dabei kann es sich sowohl um charakterliche Vorzüge wie etwa Pünktlich- oder Zuverlässigkeit handeln, aber auch um Hobbys, die im zukünftigen Job direkt oder indirekt von Vorteil sein könnten.

Formale Korrektheit muss sein

Besonders wichtig für jede Bewerbungsmappe ist, dass sie formal korrekt daherkommt. Das gilt sowohl für die Bewerbungsmappe selbst als auch für ihren Inhalt. Während erstere optisch ansprechend und sauber sein sollte, müssen Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion in den jeweiligen Dokumenten unbedingt korrekt sein. Nur so kann man sich als seriöser Bewerber darstellen.

Der Lebenslauf

Der tabellarische Lebenslauf (regelmäßig mit Foto) gehört zu jeder Bewerbung ganz selbstverständlich dazu. Natürlich müssen darin alle Stationen, was die schulische und sonstige Ausbildung angeht, genauso enthalten sein wie die bisher durchlaufenen Stationen, was die Arbeit angeht. Wie bei der Bewerbung auch gibt es hier viele situative Aspekte. Andere Regeln, die die Optik und den Inhalt angehen, gelten immer: Das gilt etwa für den Umfang oder die Struktur des Lebenslaufs. Unbedingt müssen Lebensläufe ehrlich und vollständig sein. Lücken im Lebenslauf kommen selten gut an und sollten erklärbar sein.

Bestehen im Berufsalltag

War der Prozess erfolgreich, also Bewerbung und Lebenslauf kamen gut an, so hat man den neuen Job nach einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch. Nun gilt es allerdings, den Berufsalltag zu meistern. Ganz wichtig ist hierbei, dass man mit den Kollegen einen guten Umgang pflegt und zur positiven Arbeitsatmosphäre beiträgt. Hierbei ist es oft ganz normal, dass man anfangs etwas kritischer beäugt wird: Schließlich ist man erst einmal der oder die Neue.

Doch sobald man sich verdient gemacht hat, ist eine größere Freundlichkeit durchaus zu erwarten – mal abgesehen von größeren Aufgaben.

Work-Life-Balance

Trotz des Ehrgeizes, den man an der neuen Wirkstätte an den Tag legt, sollte man dabei niemals die sogenannte Work-Life-Balance außer Acht lassen. Auch, wenn dieser Begriff oftmals erheblich für Marketingzwecke missbraucht wird, ist es nicht zu leugnen, dass der Inhalt dahinter von einiger Wichtigkeit ist.

Warum ist die Work-Life-Balance so wichtig?

Was bedeutet das Wort Work-Life-Balance überhaupt? Nun, der Begriff hat seine Beliebtheit (und seine Überstrapazierung) der Tatsache zu verdanken, dass insbesondere karrieretechnisch erfolgreiche Menschen ihr Privat- und Sozialleben immer mehr vernachlässigen. Durch diese Einseitigkeit geraten viele in eine gesundheitlich belastende Schieflage – dabei sind sowohl die psychische als auch die physische Gesundheit stark belastet. Krankheiten wie etwa das Burnout-Syndrom werden zu wahren Volkskrankheiten. Ist man einmal daran erkrankt, ist die einst gewohnte hohe Produktivität zur Unmöglichkeit geworden, selbst die kleinsten Aufgaben brauchen dann eine Menge Zeit und kosten eine Menge Mühe.

Was bedeutet das Wort Work-Life-Balance überhaupt? Quelle: fotolia.de © Aleksandr Simonov

Dass sich Leute mit der Frage nach der Balance zwischen Privat- und Arbeitsleben beschäftigen, hat aber noch eine Ursache, die mit dem Wandel der Prioritäten, der seit einigen Jahren stattfindet, zu tun hat. Während Karriere früher das Hauptziel war, suchen Menschen heutzutage den Ausgleich zwischen den verschiedenen Teilen ihres Lebens. Längst wollen Männer wie Frauen ihre Kinder aufwachsen sehen, statt sie schon früh in der Kindertagesstätte abzuladen.

Für sie ist die Erfahrung des Lebens mindestens genauso wichtig wie die ausreichenden finanziellen Ressourcen. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass die Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Persönlichkeiten stark voneinander unterscheiden.

Wie man die Balance hält

Nun ist natürlich fraglich, wie man die Balance hält. Und die Antwort auf diese schwierige Frage ist: Das hängt ganz vom Individuum und den eigenen Regenerationsbedürfnissen ab. Während manche Menschen praktisch kein großes Freizeitkontingent brauchen, um sich wohlzufühlen, ist es bei anderen Leuten umso größer - sie wollen möglichst viel Zeit mit Familie und Freunden oder auch in Selbstbeschäftigung neben der Arbeit verbringen. Hochbezahlte Managerstellen, bei denen oft sechzig oder sogar siebzig Stunden Arbeit in der Woche anfallen, sind somit oft schlicht nicht realisierbar.

Die Grundvoraussetzung für eine gelungene Work-Life-Balance ist dabei ganz klar die richtige Selbsteinschätzung. Wer Aufgaben übernimmt, die er oder sie womöglich nicht stemmen kann, wird zwangsweise ins Ungleichgewicht geraten. Andere Persönlichkeiten wieder brauchen das Gefühl, viel zu arbeiten und wollen auch auf gar keinen Fall auf diese Erfahrung verzichten. Das Gefühl, Macherinnen oder Macher zu sein, ist für sie wichtiger als die Möglichkeit, ein ruhiges Leben zu haben. Für sie ist es eine besondere Herausforderung, ihre Unternehmen mitzugestalten oder auch nur einen kleinen Beitrag zu leisten.

Wann und wie können Sie entspannen? Quelle: fotolia.de © Sofia Zhuravetc

Es gilt also stets, in sich hinein zu hören. Spürt man, dass man dauernd überarbeitet ist oder mit der Menge an Aufgaben nicht klar kommt, die man sich im Alltag außerhalb der eigentlichen Arbeitsstelle aufbürdet, gilt es, gegenzusteuern.

Entspannungsmöglichkeiten finden

Ganz wichtig ist es, zum Halten der Balance eine Möglichkeit zu finden, sich effektiv zu entspannen. Effektive Entspannung bedeutet nicht zwangsweise, dass man am meisten Spaß währenddessen hat oder sich besonders erfüllt fühlt. Hierbei geht es vor allem darum, den Stress des Alltags wieder abzuschütteln.

Es gibt zahlreiche Entspannungstechniken die diesen Vorgang unterstützen. Diese mögen Anfänger am Anfang etwas befremdlich finden, entscheidend ist aber, dass sie tatsächlich helfen. Damit dieses Ziel erreicht wird, sollten sie öfter gemacht werden, eine gewisse Regelmäßigkeit ist die Basis für eine gute Entspannung. Eine ruhige Minute hilft dabei, sich ganz auf die Entspannung zu konzentrieren. Dabei sollten wir stets berücksichtigen, dass das Anwenden der Techniken keinesfalls mit unseren Hobbys gleichzusetzen ist!

Warnsignale

Trotz aller Entspannungstechniken, die wir ausprobieren, sollten wir die Warnsignale, dass unser Leben aus der Balance geraten ist, stets im Blick behalten. Ansonsten droht das Burnout-Syndrom, das zwar bis heute keine eigene Fachdiagnose bekommt, dessen Symptome aber sehr real sind. Auffälligkeiten, die gleichzeitig Symptome des Syndroms sind, sollten wir daher unbedingt realisieren und nicht tatenlos bleiben.

Typisch ist etwa eine anhaltende Erschöpfung, die auch in Form chronischer Müdigkeit auftreten kann. Dabei ist subjektiv auffällig, dass sie selbst dann anhält, wenn man sich eigentlich erholt haben müsste, etwa nach einem Wochenende. Lässt zudem die Leistungsfähigkeit auf ungewöhnliche Weise nach, liegen die ersten Warnsignale vor – es wird dann dringend Zeit, etwas zu ändern!

Freizeit

Obwohl derlei Entspannungsübungen formal zur Freizeit gehören, fühlen sie sich schon bald eher wie ein Pflichtprogramm an. Also: Zu diesen Übungen und der Arbeit brauchen wir noch Freizeit – die Zeit, in der wir unseren Hobbys nachgehen. Egal, ob diese auf der Arbeit hilfreich sind oder nicht: Sie sind Teil unserer Persönlichkeit und als solche absolut wertvoll. Nicht selten erinnert uns die Hobbyausübung sogar daran, warum wir überhaupt eine solche Begeisterung für das jeweilige Thema hegen.

Wann beginnt die Freizeit? Quelle: fotolia.de © rh2010

Selbstverständlich ist es schwieriger, in einem in Vollzeit berufstätigen Arbeitsleben die eigenen Hobbys auszuüben, besonders dann, wenn die Hobbys viel Zeit brauchen.

Die Meinung des Partners beachten

Dass wir in unserer Freizeit selbstverständlich Zeit mit unserer Familie verbringen sollten, ist wohl klar. Aber selten wird erwähnt, wie wichtig es ist, dass das eigene Leben von der Partnerin oder dem Partner reflektiert wird – schließlich bekommen wir so eine andere, aber vertraute und reflektierte Meinung zum eigenen Tun. Auf diese Weise können wir uns überprüfen und bekommen Hinweise, ob wir zu viel arbeiten oder ausgebrannt wirken.

Hobbys bewahren

Viele beruflich erfolgreiche Menschen hingegen lassen ihre Hobbys regelrecht links liegen. Das ist nicht ungefährlich: Sie werden förmlich von der Arbeit verschlungen. Dagegen haben sie zunächst nichts, die Arbeit macht ihnen ja auch Spaß.

Wie finde ich Zeit für meine Hobbys? Quelle: fotolia.de © JackF

Das Problem, das sie dabei häufig beiseite schieben: Fast jeder Arbeitsvertrag hat nur eine begrenzte Dauer, unsere Hobbys aber bleiben ein Leben lang. Und in aller Regel bereuen Menschen es relativ schnell, ihre Leidenschaft auf unbegrenzte Zeit beiseite geschoben zu haben. Hobbys sind unglaublich wichtig und zur Persönlichkeitsentfaltung geradezu unendlich wichtig. Hobbys tun uns in aller Regel ziemlich gut. Wie viel Zeit wir für sie aufwenden wollen ist wieder vom Individuum abhängig. Gleiches gilt natürlich für die Frage, wie viele Hobbys wir haben sollten – eine pauschale Antwort gibt es dabei nicht.

Freizeit und Urlaube nutzen

Obwohl wir schon festgestellt haben, wie wichtig die Entspannung in der Freizeit ist, sollten wir sie auch zum Sammeln und Verarbeiten von neuen Eindrücken nutzen. Urlaube bieten zum Beispiel die Möglichkeit, neue Länder kennenzulernen. Neue Kulturen zu erfahren erlaubt es zum Beispiel, das eigene Dasein in unserer Gesellschaft besser reflektieren zu können. Da wir nicht selten einen Tunnelblick haben, wenn wir unseren Alltagsgeschäften nachgehen, ist gerade das Reisen der Schlüssel zu einer Alternativerfahrung.

Achtsamkeit

Apropos Alternativerfahrung: Wir sollten achtsam durch das Leben gehen. Das kann schon dabei beginnen, dass wir in der Mittagspause einen Spaziergang unternehmen und währenddessen auf die Natur in unserer Umgebung achten. Viel zu oft geht im Trubel das Schöne unserer Welt verloren, das uns den Arbeitsalltag sehr versüßen könnte.

Fazit

Die Lebenswege sind in Sachen Gestaltung unendlich unterschiedlich. Allerdings haben sie alle auch etwas gemeinsam: Ohne Selbstreflexion werden wir weder sonderlich erfolgreich, noch besonders glücklich sein . Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die eigene Arbeit, die Freizeitgestaltung und ihr Verhältnis stets zu überdenken. Nur so lässt sich sicherstellen, dass wir unser Dasein in Balance halten können.

