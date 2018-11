Aktuelles Technik - Der Retro-Gameboy ist zum Greifen nah Der Gameboy ist legendär und begeistert heute vor allem Retro-Fans. In seinem Look erscheint bald eine mobile Konsole, die Koch Media angekündigt hat. Acer tritt hingegen mit einem neuen Chromebook hervor.

Sieht aus wie ein Gameboy, hat auch manch ein Gameboy-Spiel an Bord: Der Go Retro! Portable kommt Ende November in den Handel. Quelle: Koch Media