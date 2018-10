Berlin

Selbst reparieren statt neu kaufen spart Geld und Ressourcen. Egal ob es sich dabei um ein Smartphone, einen Mixer, einen CD-Player oder ein Notebook handelt.

Aber weil die Schrauberei nicht jedem in die Wiege gelegt worden ist und nicht jeder den gleichen Erfahrungsstand in einem bestimmten Bereich mitbringt, gibt es sogenannte Repair Cafés, also regelmäßig stattfindende Reparaturveranstaltungen.

Dort treffen sich Hilfesuchende und Helfer mit einem gemeinsamen Ziel: Geräte vor dem unnötigen Wegwerfen bewahren. Die meist regelmäßigen Treffen sind längst keine Seltenheit mehr: Allein auf der Seite des Netzwerks Reparatur-Initiativen finden sich deutschlandweit knapp 700 Repair Cafés. Und auf

"Repaircafe.org", die von der international agierenden Repair Café Foundation betrieben wird, sind es immer noch gute 300.

Wem die Sache so gut gefällt, dass er vor Ort nicht nur selbst helfen, sondern auch ehrenamtlich Reparatur-Veranstaltungen planen möchte, findet auf

"Reparatur-Initiativen.de" viele Hilfestellungen - von der Planung über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Sicherheits- und Haftungsfragen. Auch an ein Forum zum Austausch hat man gedacht.

Aber nicht vergessen: Der Name Repair Café kommt nicht von ungefähr, mahnen die Seitenbetreiber: "Neben Werkzeugen für Reparaturen gehören genauso Kaffee und Kuchen zu einer Reparatur-Veranstaltung, denn in einer entspannten, gemütlichen Atmosphäre repariert es sich viel angenehmer."

dpa