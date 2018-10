Eschborn

LG springt auf den Trend mit Sofortbildkameras auf und bringt die PC389 Pocket Photo Snap auf den Markt. Die in zwei Farben (himmelblau und rosa) erhältliche Kamera kann Aufnahmen direkt in der Größe 63 mal 94 Millimeter und einer Druckauflösung von 310 Punkten pro Zoll (dpi) drucken.

Dabei erinnert das Fotopapier mit seinem weißen Rahmen an Polaroid-Fotos. Auch Schwarz-Weiß-Drucke sind ohne spezielles Fotopapier möglich.

Das

Gerät ist mit einem Bildsensor mit rund fünf Millionen Pixeln ausgestattet (2560 mal 1920), den Bildausschnitt finden Nutzer mit einem Sucher. Via Bluetooth lässt sich die Kamera mit einem iOS- oder Android-Gerät verbinden. Hierüber können Nutzer Fotos bearbeiten und ausdrucken sowie die Bilder in sozialen Netzwerken teilen. In die Kamera integriert ist außerdem ein Akku mit 1000 Milliamperestunden (mAh), der über eine USB-C-Schnittstelle geladen werden kann.

Die Pocket Photo Snap kostet 179 Euro. Im Lieferumfang ist ein Starterset Fotopapier enthalten. Weitere Packungen mit je 30 Blatt kosten 29 Euro.

