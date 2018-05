Wetterfester WLAN-Zugangspunkt

Mit Devolos Wifi Outdoor soll das WLAN bis in den Garten reichen. Der Zugangspunkt wird per Powerline, also über das Stromkabel, mit dem Router verbunden und erweitert das Heimnetz. Datenübertragungen sind mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde möglich.

Nach Herstellerangaben ist das Gerät gegen Regen geschützt. Der Preis: rund 170 Euro. Zum Betrieb braucht man allerdings noch einen Powerline-Adapter des Herstellers.

Bluetooth-Ohrstöpsel mit langem Atem

Jakan von Urbanears ist ein Bluetooth-Headset für Android- und iOS-Smartphones. Die beiden Ohrstöpsel sind mit einem Kabel verbunden, grundlegende Smartphone-Funktionen können über einen Multifunktions-Steuerknopf bedient werden. Die Passform lässt sich an verschiedene Ohrgrößen anpassen. Die Akkulaufzeit beträgt nach Herstellerangaben rund zwölf Stunden. Kosten: etwa 80 Euro.

Doppelkamera und Dual-SIM zum Einsteigerpreis

Das 7C von Honor ist ein weiterer Versuch des chinesischen Herstellers, Flaggschiff-Features im unteren Preissegment zu etablieren. Das 6-Zoll-Android-Smartphone hat eine Doppelkamera für Tiefenschärfeeffekte, die Frontkamera dient auch als Gesichtserkennung zum Entsperren. Im Inneren stecken 3 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher und 32 GB Festspeicher. Interessant: Neben zwei SIM-Steckplätzen gibt es noch einen Speicherkartensteckplatz, außerdem sind zwei simultane Bluetooth-Verbindungen möglich. Für das 7C verlangt Honor rund 180 Euro.

