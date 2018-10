Aktuelles Technik - Neues iPad und Mac-Laptop von Apple erwartet Nach dem Start neuer iPhones will Apple kurz vor dem Weihnachtsgeschäft noch weitere Produkte auffrischen. Es dürfte um eine neue Version des Tablets iPad Pro und einen Ersatz für das veraltete Laptop MacBook Air gehen.

Apple stellt am 30. Oktober in New York Produktneuheiten vor. Quelle: Maja Hitij