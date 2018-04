Snapchat bleibt in Europa für Nutzer unter 16 Jahren offen

Aktuelles EU-Datenschutzregeln - Snapchat bleibt in Europa für Nutzer unter 16 Jahren offen Die Nutzung von Snapchat ist auch ohne Zustimmung der Eltern möglich - selbst für Jugendliche unter 16 Jahren. Daran wird sich trotz neuer EU-Datenschutzregeln nichts ändern. Der Messenger-Dienst will die Vorgaben auf anderem Weg einlösen.

Am 25. Mai treten die neuen EU-Datenschutzregeln in Kraft. Snapchat wird danach an der jetzigen Politik festhalten: Teenager unter 16 Jahren dürfen den Dienst ohne Zustimmung der Eltern nutzen. Quelle: Patrick Seeger