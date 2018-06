Webseite zeigt Weltzeit an

Aktuelles Wie spät ist es in Peking? - Webseite zeigt Weltzeit an Ob in der Fernbeziehung, bei beruflichen Kontakte oder auf Reisen - das Abgleichen der eigenen mit einer anderen Zeitzone gehört für viele mittlerweile zum Alltag. Eine praktische Webseite macht das Leben in verschiedenen Zeiten einfacher.

Kurz vor eins in Berlin - 03:48 Uhr in Los Angeles. Wie spät es rund um die Welt gerade ist, zeigt die Website time.is an. Quelle: Time.is