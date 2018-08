Aktuelles Galaxy Watch - Zwei neue Samsung-Uhren kommen im September Samsung hat an seinen smarten Uhren gearbeitet. Zwei kommen nächsten Monat auf den Markt - unter einem neuen Namen. Konzipiert sind sie für gesundheitsbewusste und kommunikative Nutzer.

Die Galaxy Watch von Samsung kommt am 7. September in den Handel. Die 42-Millimeter-Version wird es in den Farben Roségold und Schwarzgrau geben. Quelle: Andrea Warnecke