Das Display gehört zu den größten Stromfressern eines Smartphones. Besonders, wenn es sehr hell eingestellt ist. Eine Lösung für mehr Akkulaufzeit ist laut "Teltarif.de" die automatische Displayhelligkeit.

Die Displayhelligkeit passt die Hintergrundbeleuchtung des Displays an die Umgebungshelligkeit an - dann wird nur so viel geleuchtet wie nötig. iOS-Nutzer finden die Option in den Einstellungen unter "Anzeige & Helligkeit", Androidnutzer ziehen bei den meisten Geräten einfach das Kontrollzentrum per Wisch vom oberen Bildschirmrand herunter. Hier findet sich häufig neben dem Schieberegler für die Displayhelligkeit eine kleine Checkbox. Wer sie antippt, automatisiert die Regelung der Displaybeleuchtung. Alternativ steckt die Option in den Einstellungen unter "Anzeige".

