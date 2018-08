Berlin

Auch wenn man beim Stichwort Heimnetzwerk meist an die drahtlose Variante (WLAN) denkt, spielt nach wie vor auch die kabelgebundene Variante (LAN) eine Rolle. Wer viele Geräte per Kabel anschließen möchte, aber zu wenige Buchsen am Router hat, sollte sich einen sogenannten Switch zulegen.

Das ist quasi eine LAN-Mehrfachsteckdose, erklärt der Branchenverband gfu in seinem neuen

Pocket-Guide Heimnetzwerk.

Der Switch wird mit einer freien LAN-Buchse des Routers verbunden, über ein Netzteil mit Strom versorgt und bietet je nach Ausführung fünf, zehn oder noch mehr Buchsen. Eine Anbindung per LAN-Kabel ist immer dann besonders sinnvoll, wenn eine sehr stabile oder schnelle Verbindung benötigt wird.

dpa