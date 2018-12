Berlin

Samsungs Sprachassistent

Bixby kann ab sofort auch auf Deutsch genutzt werden - vorerst allerdings nur auf dem Galaxy Note 9. Voraussetzungen sind ein

Samsung-Account und ein Update auf die aktuellste Geräte-Software.

Aufgerufen werden kann Bixby dann etwa über die extra dafür vorgesehene Taste am linken Geräterand oder über ein Sprachkommando à la "Hi Bixby". Anschließend lassen sich per Sprache etwa Apps starten, Smartphone-Einstellungen wie der Energiesparmodus oder die Displayhelligkeit regeln oder eben Fragen stellen.

Nutzer können aber auch Routinen einrichten, bei der das Handy zu einem festgelegten Sprachbefehl bestimmte Einstellungen vornimmt, Apps ausführt oder Informationen vorliest. Wann Samsung den deutschsprachigen Assistenten auf weitere Smartphones bringt, ist noch nicht bekannt.

dpa