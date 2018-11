Berlin

"Wie heißt eigentlich mein iPhone?" Wer sich diese Frage schon einmal gestellt hat, findet die Antwort in den Einstellungen unter "Allgemein/Info/Name" heraus. Sagt der Name nicht zu, tippt man auf "Name", dann erscheint ganz rechts ein kleiner grauer Kreis mit weißem Kreuz darin.

Ein Tipp darauf löscht den Namen, die Tastatur öffnet sich, und man kann sein iPhone oder iPad neu taufen. Bei Android-Mobilgeräten klappt das ähnlich leicht über "Einstellungen/Geräteinformationen/Gerätename".

Je nach Hersteller variieren die Bezeichnungen leicht. Der Name wird - etwa zum Erstellen von Bluetooth-Verbindungen - Geräten in der Nähe angezeigt.

dpa