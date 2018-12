Wir verlosen 1x2 Freikarten für die Aufführung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in Begleitung des deutschen Filmorchesters Babelsberg am Samstag, dem 8. Dezember 2018, in der Arena Leipzig.

Außerdem gibt es eine DVD „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ - zum immer wieder gucken zu Hause.