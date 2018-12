Kleine Geschenke erhalten die Sprungkraft! Wer heute sein Glück versucht, hat die Chance, eine exklusive JUMP House Gutscheinbox zu gewinnen.

JUMP House Leipzig – das sind 4.700 m² purer Sprungspaß für die ganze Familie in 8 verschiedenen Aktionsbereichen.

In Ostdeutschlands größtem Trampolinpark warten auf über 140 Trampolinen jede Menge Spaß und Action.

Auf einer Gesamtfläche von über 4.700 m² erwartet die Besucher viel Platz zum Springen. Quelle: PF

Ob ein Sprung in eine mit 18.500 Schaumstoffwürfeln gefüllte Schnipselgrube, ein rasantes Völkerballspiel in den 3D-Dodgeball-Arenen oder ein Lauf durch die NinjaBox mit drei Hindernis-Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen – das Sprungerlebnis im JUMP House Leipzig ist quasi grenzenlos.

Das verbirgt sich hinter diesem Türchen: Wir verlosen eine JUMP House Gutscheinbox für jede Menge Sprungspaß. In der hochwertigen Metallbox finden Sie: 60 Minuten Sprungzeit

ein Paar JUMP Socken

ein Softdrink Coupon

ein JUMP House Schlüsselband

Auch für Schulausflüge, Geburtstage, Teamevents und Fitnesskurse ist das JUMP House die ideale Anlaufstelle, um eine unvergessliche Zeit zu erleben.

Der Trampolinpark in Leipzig bietet neben den normalen Sprungtickets auch tolle Pakete für Kindergeburtstag. Quelle: PF



Weitere Informationen finden Sie unter www.jumphouse.de

Übrigens, wie wäre es mit einer JUMP House Gutscheinbox als Geschenk für die Liebsten?

Ab sofort ist diese sogar online erhältlich und wird rechtzeitig zu Weihnachten versandt. Einfach bestellen unter www.jumphouse.de oder vor Ort im JUMP House Leipzig kaufen.

Die Weihnachtszeit kann kommen!

Das perfekte Geschenk: Die JUMP House Gutscheinbox hält viele Überraschungen bereit. Quelle: PF

Frohe Weihnachten und viel Glück wünscht das JUMP House Leipzig Team!

JUMP House

Markranstädter Str. 8A, 04229 Leipzig

Telefon: 0341 33 97 53 39

Email: info-leipzig@jumphouse.de