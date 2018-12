Der neue Buchkinder Wandkalender "Ein kleines Blatt für mich, ein großes für die Buchheit" soll auch 2019 zum Nachdenken, Schmunzeln und Rätseln inspirieren.

Für die zwölf Kalenderblätter wurde ein ganzes Jahr lang geritzt, gezeichnet und getextet. Aus den neuesten Ideen der Buchkinder sind wieder großartige kleine und wahre Anekdoten mit farbenprächtigen Illustrationen entstanden.

Das verbirgt sich hinter diesem Türchen: Wir verlosen 3 Buchkinder Wandkalender 2019.

Den Kalender gibt es im Buchhandel und online für 14,90 Euro.

Der Verein Buchkinder Leipzig

Im Buchkinder Leipzig e.V. – einer Buch- und Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche im Alter von 4-18 Jahren – entwickeln Jungen und Mädchen seit 2001 ihre Geschichten zu eigenen Büchern.

Sie überlegen und diskutieren ihre Ideen, schreiben sie auf, illustrieren, setzen und drucken, bis die bunten Produkte ihrer Phantasie gebunden zwischen Buchdeckeln vorliegen.

Die Erwachsenen stehen ihnen dabei als gleichberechtigte Partner unterstützend zur Seite, sie schreiben nichts vor und geben den Kindern Zeit und Raum.

Die Besonderheit der Buchkinderarbeit besteht dabei neben dem freien und selbständigen Arbeiten in der Einbindung der Kinder und Jugendlichen in alle Prozesse des Büchermachens; vom ersten Linolschnitt, dem ersten Satz auf dem Papier bis hin zur Präsentation ihres eigenen Buches, welches in kleinen Auflagen in der vereinseigenen Buchmanufaktur hergestellt und zum Verkauf angeboten wird.

Die Präsentation der fertigen Bücher, ob in der Öffentlichkeit auf der Leipziger und Frankfurter Buchmesse oder im geschützten Raum des Kurses, sind wichtige Ereignisse und Motivation für die Kinder und Jugendlichen. Buchkinder wachsen mit ihren Büchern. Sie übernehmen Verantwortung und entwickeln neben Kreativität und kommunikativen Fähigkeiten auch soziale Kompetenz.

Weitere Informationen gibt es unter www.buchkinder.de