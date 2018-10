Zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober 2018 werden in Deutschland in rund 30 Städten fast 60 bekannte Gebäude, Wahrzeichen und Denkmäler in kräftigem Pink leuchten. In einigen Städten leuchtet es an gleich mehreren Orten. So erstrahlen unter anderem der Fernsehturm in Berlin, die St. Petri-Kirche in Hamburg, der Weser Tower in Bremen, die St. Pantaleon-Kirche in Köln, das neue Rathaus in München sowie das Stadthaus in Halle und die Brunnen in den „Höfen am Brühl“ in Leipzig in Pink.