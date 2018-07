Immer am letzten Freitag in den Sommerferien treten schon ganz kleine Radler in die Pedale beim großen Kindernachtrennen auf Leipzigs Radrennbahn in Kleinzschocher. Alle Kinder zwischen drei und zwölf Jahren können (bitte mit Helm) an den Start gehen.

Die Anmeldung zur diejährigen Ausgabe läuft noch bis zum 9. August.

Neben den einzelnen Rennen gibt ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Knüppelkuchen, Hüpfburgen, Bastelstraße, Aktionen der Feuerwehr, einem Seifenblasenkünstler und mit einem Traktor, der beklettert werden kann.

Kindernachtrennen, 10. August, ab 17 Uhr,

Leipziger Radrennbahn (Windorfer Straße 63)

Anmeldung und weitere Informationen unter: http://kindernachtrennen.de