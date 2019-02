Zwei Wochen Winterferien! Damit in der freien Zeit erst gar keine Langeweile aufkommt, haben wir einige Tipps zusammengestellt.

Veranstaltungen, Partys, Ausstellungen, Spaß - da ist für jeden etwas dabei.

FamilienSpieleFest

Es ist der traditionelle Auftakt der Winterferien in Leipzig - das FamilienSpieleFest. Leipzig spielt wieder am Samstag, dem 16. Februar 2019. Dann verwandelt sich das Neue Rathaus von 13 bis 19 Uhr in eine Spielewelt der Extra-Klasse.

Die Stadt lädt Spielbegeisterte aller Altersstufen ein, unbekannte Spiele zu entdecken, neue Spielpartner zu finden und einen Familienspielnachmittag in außergewöhnlicher Umgebung zu verbringen.

Mit vor Ort ist auch der Schlingel, das Maskottchen des Familienmagazins der LVZ.

Was es beim FamilienSpieleFest alles zu erleben gibt, erfahren Sie hier.

Der Eintritt ist frei.

>>> Neues Rathaus, Leipzig

Der Schlingel ist beim FamilienSpieleFest im Neuen Rathaus mit dabei. Quelle: André Kempner

Faschingspartys in Leipzig und der Region

Wenn sich Hexen, Clowns, Prinzessinnen und Superhelden zu einer bunten Party treffen, ist klar – es ist Faschingszeit! Wer ist in Faschingslaune?

Partymusik, Tanzspiele und Pfannkuchen - wo Mini-Narren am besten Fasching feiern können, sehen Sie in unserer Übersicht mit Karnevalsveranstaltungen speziell für Kinder in Leipzig und der Region.

Bunte Kostüme, beste Laune - zum Fasching wird gefeiert. Quelle: Tobias Hase / dpa

Schatzsuche mit Schlossgeist Hugo

Schlossgeist Hugo schmollt – immerzu soll er mit allen Kindern seinen Schatz teilen! Was bleibt da noch für ihn?

Heimlich in der Nacht hat er den Schatz im Schloss versteckt. Nur die größten Spürnasen und Mutigsten sollen belohnt werden!

Wer kann den Zauberschatz von Schlossgeist Hugo aufspüren? Auf zur spannenden Schatzsuche in das Barockschloss Delitzsch am Donnerstag, dem 21. Februar 2019, um 14 Uhr.

Um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon 034202 67208.

Eintritt: 2,50 Euro pro Kind / 5 Euro pro Erwachsener

>>> Barockschloss Delitzsch, Schloßstraße 31, 04509 Delitzsch

Programm in den Leipziger Museen

Die Leipziger Museen bieten vom 18. Februar bis 3. März 2019 ein spannendes Winterferienprogramm. Wer schon immer einmal eine Pyramide basteln, besondere Falttechniken lernen oder auf eine Schatzsuche gehen wollte, ist hier goldrichtig!

Hier sehen Sie eine Übersicht mit ausgewählten Ferientipps aus den Leipziger Museen.

Zoo Leipzig

In den Winterferien können die Besucher im Zoo Leipzig ein abwechslungsreiches Programm erleben. Bis 3. März 2019 gibt es für die Jüngsten Feriensafaris, Regenwaldpass-Touren und eine Mitmachwerkstatt.

Außdem laden die Entdeckertage Asien am 16. und 17. Februar 2019 sowie die Entdeckertage Artenschutz am 2. und 3. März 2019 zu einem Besuch in den Zoo ein.

Weitere Details zum Ferienprogramm im Zoo Leipzig gibt es hier.

>>> Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig

Bei den Entdeckertagen Asien im Zoo Leipzig lernen Besucher auch den Roten Panda kennen. Quelle: André Kempner

Ab in den Schnee! Pisten für Ski und Schlitten

Wer im Winter in Leipzig den Schnee vermisst, hat es nicht leicht, denn die Alpen sind weit weg. Doch das eine oder andere Eldorado für Ski- und Schlittenfahrer ist auch von Leipzig aus gut zu erreichen.

Wer eine kurze Autofahrt nicht scheut, findet schneereiche Pisten in der Region. Wir geben eine Übersicht der besten Orte für Wintersportfans.

Spaß auf Kufen: Eisflächen in Leipzig

Ach ja, der Winter ist schön – endlich wieder Schlittschuhlaufen gehen. Einmal elegant übers Eis gleiten, endlose Pirouetten drehen oder flitzend die Eisfläche austesten. Ein Spaß für Jung und Alt.

Wir haben mal geschaut, wo das in Leipzig möglich ist.

Auf der Eisfläche auf dem Augustusplatz können Schlittschuhläufer beim Leipziger Eistraum ihre Runden drehen. Quelle: Dirk Knofe

Solarmobil im O.S.K.A.R. bauen

Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendkulturzentrum O.S.K.A.R. bietet das Umweltinformationszentrum (UiZ) in den Winterferien die Möglichkeit, Solarautos und Solarboote zu bauen.

Das eigene Talent fürs Basteln und Tüfteln entdecken, können Kinder (ab neun Jahre) von Dienstag, 19. Februar, bis Freitag, 22. Februar, jeweils 10 bis 12 Uhr in der Werkstatt des Modellsportclubs im O.S.K.A.R..

Wer einen Ferienpass hat, bezahlt einmalig nur 2,50 Euro (ansonsten 4 Euro). Die Materialien werden zum Großteil von der „Energie und Umwelt Stiftung Leipzig“ zur Verfügung gestellt. Aufgrund der begrenzten Werkstattplätze ist eine Anmeldung unter (0341) 6865680 erforderlich.

Das selbstgebaute Auto oder Boot ermöglicht übrigens die Teilnahme am Solarmobil-Wettbewerb im Rahmen der Leipziger Ökofete (16. Juni 2019).

>>> O.S.K.A.R., Gabelsbergerstraße 30, 04317 Leipzig

Magische Lichterwelten im Zoo Halle

„Magische Lichterwelten“ faszinieren zur Zeit die Besucher des Bergzoos Halle. Der Ort verwandelt sich bis einschließlich 17. März 2019 in eine strahlende Welt, die Kinderherzen höherschlagen lässt und Erwachsene in das Staunen der Kindertage zurückversetzt.

Gezeigt werden Tiere und Pflanzen aus den vier großen Lebensräumen der Erde – Regenwald, Steppe, Wasser und Gebirge – welche von Künstlern aus China als teils gigantische Laternenfiguren gefertigt wurden. Insgesamt sind diesmal 15.000 Einzellichter in über 350 Laternenfiguren zu sehen und zu erleben.

Öffnungszeiten: bis 17. März 2019, Dienstag bis Donnerstag von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr, Freitag und Samstag von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr, Sonntag von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Weitere Informationen zum Lichter-Spektakel finden Sie hier.

>>> Zoo Halle, Reilstraße 57, 06114 Halle

Tausende Lichter entführen die Besucher im Zoo Halle in eine magische Welt. Quelle: Zoo Halle

Winterzauber in der " Eiswelt Leipzig "

Wer den Winter in seiner schönsten Form erleben will, sollte sich die „ Eiswelt Leipzig“ nicht entgehen lassen. Die überdachte Eis- und Schneeskulpturen-Ausstellung gastiert noch bis zum 3. März 2019 am Bayerischen Bahnhof.

Künstler der internationalen Eisbildhauerei-Szene haben rund 100 eiskalte Meisterwerke geschaffen, darunter viele Wahrzeichen der Messestadt wie das Völkerschlachtdenkmal, die Nikolaikirche und der Zoo. Als echte Leipziger Marke hat sich auch der Schlingel „schockfrosten“ lassen – und ist nun noch cooler.

Tipp: Während der Winterferien werden kostenlose Kinder-Führungen durch die Eiswelt angeboten. Jeweils Montag bis Freitag, für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Treffpunkt 11 Uhr, mit gültiger Eintrittskarte, am Eingang der Ausstellung.

>>> Eiswelt Leipzig, am Bayerischen Bahnhof, täglich von 10 bis 18 Uhr

Dino-World - Reise in die Zeit der Giganten

In Dresden sind die Dinos los! Bis zum 17. März 2019 können Besucher in die „Dino World“ reisen, eine faszinierende Urzeitwelt mit mehr als 60 lebensgroßen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien.

Auf über 2000 Quadratmetern tauchen Kinder und Erwachsene in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten ein – Auge in Auge mit dem Tyrannosaurus Rex.

Kindern und ihren Eltern begegnen beeindruckende Kolosse, die sich durch aufwendige Animatronik täuschend echt bewegen, und erforschen realistisch gestaltete Landschaften aus Erdzeitaltern, die seit Millionen von Jahren untergegangen sind.

>>> Kultur-Quartier Zeitenströmung, Königsbrücker Straße 96, 01099 Dresden; täglich von 10 bis 17 Uhr