Das Universitätsklinikum Leipzig lädt am Samstag, den 22. September 2018, von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür und präsentiert in den Kliniken entlang der Liebigstraße modernste Medizin zum Anfassen von A wie Arthroskopie bis Z wie Zahnspange.

Alle Leipziger und Gäste der Stadt eingeladen, im größten Klinikum der Region hinter die Kulissen zu blicken und Wissenswertes über den Stand heutiger Medizin zu erfahren.

Das Universitätsklinikum Leipzig lädt am 22. September 2018 zum Tag der offenen Tür ein. Quelle: André Kempner

Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm mit Mitmach-Aktionen, Info-Stationen, Vorträgen zu allen Aspekten der Medizin und 18 Führungen zu unterschiedlichen Themen. Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht - es gibt verschiedene Angebote.

Kinder und Familien erwartet im Haus 6 und im dahinter gelegenen Klinikpark ein buntes Programm mit:

Fingergipsen

der Teddyklinik zur Versorgung akut erkrankter Plüschtiere

einer Kindermeile mit Spiel- und Bastelangeboten

den Leipziger Sonntags-Clowns und den Bundesliga-Handballprofis vom UKL-Partner SC DHfK, die zum gemeinsamen Torwandschießen einladen und sicher auch Autogrammkarten dabeihaben.

Werdende Eltern erhalten alle wichtigen Informationen rund um die Geburt und können als Andenken an die Zeit der Schwangerschaft in einer kostenlosen Fotoaktion von Babysmile ein professionelles Babybauch-Foto erstellen lassen.

Interessantes für Familien: Führungen: Kinderradiologie: "Der neue Blick ins Kind"

40 Minuten

10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr

(Zentraler Anmelde- und Treffpunkt im Foyer im Haus 4) Die neue Eltern-Kind-Einheit:

30 Minuten

15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr, 16.30 Uhr

(Zentraler Anmelde- und Treffpunkt im Foyer im Haus 4) Kinderzahnheilkunde: "Zahnmedizin für Kinder erlebbar machen"

für Kinder von 3-10 Jahren

45 Minuten

10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr

(Anmelde- und Treffpunkt im Foyer Haus 1) Vorträge & Expertengespräche: Haus 6, Raum Trier/Cerutti: 12 Uhr: Unfälle im Kindesalter - Verhütung und erste Hilfe 13 Uhr: Missionsarbeit der Kinderchirurgie im Ausland 14 Uhr: Ich kann mich nicht mehr sehen... - Essstörungen im Kindes- und Kleinkindalter 14.30 Uhr: Eure Nahrung ess' ich nicht... - Essprobleme im Säuglings- und Kleinkindalter 15 Uhr: Familienorientierte Geburtshilfe am Universitätsklinikum Leipzig Vorträge im Haus 7, 1. Etage: 10 Uhr: Krebs im Kindesalter 11 Uhr: Gesund leben - Krebs vermeiden

Ein besonderer Anziehungspunkt, sicherlich nicht nur für die Kleinen, wird die Retter-Meile auf der Liebigstraße sein – hier können Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Augenschein genommen werden, aber auch der Babynotarztwagen und ein original erhaltener historischer Barkas der „Schnellen Medizinischen Hilfe“.

Auf der Liebigstraße gibt es ein Bühnenprogramm zum Entspannen und Ausruhen. Für Live-Musik sorgt dabei die berühmt-berüchtigte Band der Leipziger Medizinprofessoren „Blondie and the Brains“, unterstützt von einer Gaukler-Show und dem „Circus of Science“.

Programm zum Tag der offenen Tür Einen Programmflyer zum Hausbesuch am Universitätsklinikum finden Sie hier.

Für den notwendigen Teil Wissens-Vermittlung sorgen an dieser Stelle die Kollegen von der Notfallmedizin, die zum Auftakt der Woche der Wiederbelebung auf und neben der Bühne Demonstration zur lebensrettenden Laienreanimation anbieten.

Zur Lebenserhaltung tragen auch die verschiedenen Angebote für das leibliche Wohl bei – von der Grill-Station über die Streetfood-Theke, einem Softeiswagen bis hin zu den UKL-Cafeterien.