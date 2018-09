Ausgedientes Spielzeug, nicht mehr benötigte Kuscheltiere oder ausgelesene Bücher: Am Donnerstag, den 20. September 2018, verwandelt sich das Umweltinformationszentrum (UiZ) in der Prager Straße 136 von 13 bis 17 Uhr in einen Tauschmarkt.

Hier können Spielzeug, Bücher, Küchengeschirr und Küchenutensilien getauscht werden. Ausgenommen sind lediglich Elektrogeräte.

Ziel der Initiatoren Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig, Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen, UiZ der Stadt Leipzig und Förderverein Umweltinformationszentrum ist es, Abfall zu vermeiden.

Vor Ort berät der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zum Thema Bioabfall. Was gehört in die Biotonne? Wie vermeide ich unangenehme Gerüche? Warum dürfen kompostierbare Kunststofftüten nicht in die Biotonne? Fragen wie diese beantworten die Fachberater der Stadtreinigung.

Weitere Infos gibt es unter www.leipzig.de/uiz sowie persönlich im UiZ.

Geöffnet ist das Umweltinformationszentrum immer Dienstag und Donnerstag jeweils 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.