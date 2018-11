Es ist einer der Höhepunkte für Kinder in der Adventszeit: Der Weihnachtsmann kommt in Leipzig an!

Der Bärtige fährt am Samstag, den 1. Dezember 2018, um 10.55 Uhr, in einer historischen Dampflok auf dem Hauptbahnhof am Gleis 7 ein.

Live-Übertragung Keine Zeit vor Ort zu sein? Die Ankunft des Weihnachtsmannes werden wir auf der Facebook-Seite der Leipziger Volkszeitung (https://www.facebook.com/lvz.de/) ab 10.55 Uhr live übertragen.

Begleitet von der Bergmannskapelle Bad Schlema fährt er im Anschluss mit seiner Kutsche auf den Markt, um dort gegen 12 Uhr die ersten Kinder von der Bühne aus zu begrüßen.

Der Weihnachtsmann begrüßt die Kinder und Erwachsenen auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Quelle: André Kempner

Gegen 14 Uhr möchte er in seiner Wichtelwerkstatt überprüfen, ob alles seinen Vorstellungen entspricht.

Zu seiner ersten Weihnachtsmannsprechstunde ist der Weihnachtsmann von 16 bis 16.45 Uhr wieder auf dem Markt.

Auch in den kommenden Wochen, bis zum 23. Dezember 2018, wird er dort immer mittwochs bis sonntags von 16 bis 16.45 Uhr die kleinen Weihnachtsmarkt-Gäste empfangen.