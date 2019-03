Friede, Freude, Eierkuchen im Kinderzimmer? Davon können Mama und Papa meist nur träumen. Bis zu sechs Mal in der Stunde kracht es zwischen Geschwistern - und das ist auch völlig normal, weiß Buchautorin Nicola Schmidt. Im neuen Schlingel verrät die Expertin praxisnah, wie es Eltern gelingt, aus kleinen Streithähnen ein starkes Team zu formen.

Für eine gute gemeinsame Zeit sorgen zudem die zahlreichen Ausflugstipps zu Ostern im Titelthema der April-Ausgabe. Familien können hier in der Region nämlich an den Feiertagen jede Menge erleben. Auch das LVZ-Fahrradfest am 12. Mai lädt Klein und Groß dazu ein, aktiv zu werden.

Beim Sportarten-Check Speedskating heißt die Devise: Wer bremst, verliert! Und das wissenschaftliche Projekt „Bewegte Schule“ belegt, dass Schüler wie Lehrer von mehr Bewegung im Unterricht profitieren. Dass das spielerisch in jedem Fach umgesetzt werden kann, ist in Zeiten, in denen Sportstunden ausfallen beziehungsweise gestrichen werden, ein wichtiger Appell.

Welches Stundenpensum Leipzigs Erstklässler zu bewältigen haben, erklärt der dritte Teil der großen Schlingel-Grundschul-Serie.

Das Cover des aktuellen Schlingels (April-Ausgabe 2019). Quelle: Aliaksei Lasevich/Fotolia.com, Frank Jabin

Zusätzlich enthalten sind wieder acht Seiten speziell für junge Leser. Im Kinder-Schlingel dreht sich diesmal alles um Ostern. Dabei kommen kreative Köpfe und Schlauberger gleichermaßen auf ihre Kosten. Denn neben Rätselspaß und Bastelideen gibt es Spannendes über sorbische Osterbräuche und den Frühlingsboten Bärlauch zu erfahren.

Gewinnspiel-Fans dürfen sich ebenfalls freuen: Diesmal werden unter anderem Rennflitzer von Super Mario verlost.

Sie möchten den Schlingel bequem nach Hause geliefert bekommen und alle Abo-Vorteile genießen? Hier können Sie ein Schlingel-Abo bestellen.

Die druckfrische April-Ausgabe des LVZ-Familienmagazins ist ab 1. April im Zeitschriftenhandel und in den LVZ-Geschäftsstellen für nur 1,50 Euro erhältlich. Abonnenten erhalten ihren Schlingel bereits früher.

Highlights aus dem Inhaltsverzeichnis des Schlingel-Heftes April 2019:

Ostern was erleben - Ausflugstipps für Familien in der Region

was erleben - für Familien in der Region Vertragt euch! Interview mit Buchautorin Nicola Schmidt zum Thema Geschwisterstreit

zum Thema Geschwisterstreit Auf Sportartsuche: Teil 7: Speedskating

Futter für Körper und Geist - Für mehr Bewegung in der Schule

Grundschulserie, Teil 3: Das Unterrichtspensum für Leipzigs Erstklässler

Tipp des Monats: Alfons Zitterbacke ist zurück auf der Kinoleinwand - und mit ihm das Chaos

Einen frühlingsfrischen April wünscht

das Schlingel-Team