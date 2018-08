Kinder im Alter zwischen 3 und 15 Jahren sind zum Singen, Tanzen, Lauschen, Malen und Rätseln eingeladen. Die jungen Besucher können sich im Museum, Gartenhaus, Garten und der Remise – dem Kindermuseum – wie der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy selbst fühlen.

Eröffnet wird das Kindermusikfest um 11 Uhr durch den Kinderchor der Oper Leipzig. Aufgeführt wird das Singspiel „Das Herz eines Adlers“ von Kathi Stimmer-Salzeder. Adler oder Huhn? Dieser Frage geht das Stück nach und zeigt einem Adler, der von einem Bauern als Huhn aufgezogen wurde, seine besonderen Fähigkeiten als „König der Lüfte“.

Für ein zauberhaftes Durcheinander sorgen um 14 Uhr Puck, Titania, Oberon und co. in Shakespeare's "Ein Sommernachtstraum", der durch Felix Mendelssohn Bartholdy auch musikalisch jedem im Gedächtnis ist.

Beim Kinderfest erwartet die Besucher viel Musik und Spaß. Quelle: PF

In einer Kooperation zwischen dem Mendelssohn-Haus Leipzig und dem WERK 2 entstand ein Kindertheaterprojekt mit dem Kammerchor „musica viva“ sowie eine Ausstellung. 30 Kinder und Jugendliche beschäftigten sich in Kursen der Grafikdruckwerkstatt, der Theatergruppe des WERK 2 e.V. sowie im Mendelssohn-Haus mit den musikalischen und textlichen Vorlagen. Von der Inszenierungsidee, über Requisitenbau bis hin zur szenischen Umsetzung waren die Kinder federführend dabei. Zudem sind Holzschnitte, Radierungen, Tuschezeichnungen, Stabpuppen, Papierbühnen und ein Legetrickfilm in einer Ausstellung im Gartenhaus des Mendelssohn-Hauses zu sehen.

Rhythmisch und temperamentvoll wird es zum Abschlusskonzert um 16 Uhr mit dem Percussionensemble der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster, das beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ den Felix Mendelssohn Bartholdy-Nachwuchsförderpreis erhielt. Ihre Kollegen bringen die jungen Musiker auch gleich mit. Insgesamt zwölf Schlagzeuger garantieren einen furiosen Abschluss des Kinderfestes.

Außerdem bringt Märchenerzählerin Susanne Krassa fantastische Geschichten mit ins Mendelssohn-Haus.

Wie in jedem Jahr bereichern Spiele, Bastelworkshops, das Museumsquiz mit Tombola sowie kulinarische Köstlichkeiten das Kinderfest.

Der Eintritt ist frei.

Kinder im Mendelssohn-Haus Über das gesamte Jahr bietet das Mendelssohn-Haus ein breitgefächertes Veranstaltungsprogramm an u.a. wechselnde Workshop-Angebote, individuell gestaltete Schulprojekte und spezielle Kinderführungen. Jeden ersten Sonntag im Monat ist das Kindermuseum von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Während Eltern und Großeltern das Matinee-Konzert im Musiksalon besuchen, können Kinder unter pädagogischer Anleitung in der Remise in die Musikwelt eintauchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mendelssohn-stiftung.de

Kinderfest bei Mendelssohn

Samstag, 25. August 2018

11 bis 17 Uhr

Mendelssohn-Haus, Goldschmidtstraße 12, 04103 Leipzig