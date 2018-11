Leipzig

Die Kitaplatzsuche in Leipzig könnte künftig ein wenig einfacher werden: Kivan, das Elternportal der Stadt Leipzig für die Platzsuche in Kitas und Tagespflege, soll um einen neuen Service ergänzt werden. Fortan könnten Eltern auf der Plattform untereinander einen Tausch von vergebenen Plätzen vereinbaren.

Das geht aus einer Idee der Freibeuter-Fraktion im Leipziger Stadtrat hervor, wie die Fraktion am Dienstag mitteilt. „Glücklich ist der, der einen Kitaplatz in Leipzig findet. Nicht selten jedoch bleibt den Eltern nichts anderes übrig, als den einen sich bietenden Kitaplatz am anderen Ende der Stadt anzunehmen“, so Stadträtin Naomi-Pia Witte in der Pressemitteilung. „Zweimal täglich sind damit lange Fahrtwege zwischen Wohnung, Kita und Arbeitsplatz verbunden. Da es vielen Eltern so geht, erhärtet sich der Eindruck, dass sich deren Wege tagtäglich auf irrsinnige Weise kreuzen.“

Sobald sich Eltern auf einen Tausch geeignet hätten, müsse noch die Zustimmung der Kita-Leitungen erfolgen. Dann würden die Verträge neu geschlossen. Tauschbedarf konnte bereits in der Vergangenheit über www.meinkitaplatz-leipzig.de beim Jugendamt angezeigt werden. Den angemeldeten Eltern blieben die Informationen über Platzgesuche und -angebote dort jedoch bisher verborgen.

Die Bestätigung des Antrags der Fraktion Freibeuter durch die Ratsversammlung der Stadt Leipzig steht noch aus.

von CN