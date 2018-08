Das Saisonende ist in Sicht - noch bis einschließlich Sonntag, den 9. September 2018, sind die Freibäder in Leipzig geöffnet. Wasserratten, Freischwimmer und Badenixen, die noch einmal das Planschen im kühlen Nass genießen wollen, sollten sich also ranhalten.

"Wir hoffen noch auf ein paar schöne Spätsommertage in der kommenden Woche", sagt der Technische Geschäftsführer Joachim Helwing.

Wegen der früher einsetzenden Dunkelheit ist das Baden bis dahin ab Samstag, den 1. September 2018, allerdings nur noch bis 19 Uhr möglich.

Die Öffnungszeiten am Morgen sind davon nicht berührt. Alle Bäder öffnen 10 Uhr. Lediglich das Schreberbad startet wie gewohnt um 9 Uhr (Dienstag und Donnerstag zum Frühschwimmen bereits 7 Uhr).