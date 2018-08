Der Verein Wasserstadt Leipzig lud am Wochenende zum 17. Leipziger Wasserfest ein. Unterhaltung und Entdeckungen boten neben den beiden Haupt-Veranstaltungsorten im Clara-Zetkin-Park und in Plagwitz auch die zahlreichen „Perlen am Wasser“, die per Boot, zu Fuß oder per Rad erkundet werden konnten.