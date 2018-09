Der Zoo Leipzig unterstützt mit dem K!DZ-Riesenkinderfesta am 8. September die Uni-Kinderklinik in diesem Jahr bereits zum 21. Mal. LVZ.de verlost 5 x 2 Eintrittskarten für Erwachsene! Alle Kinder bis 16 Jahre haben kostenfreien Eintritt. Lest hier das Programm!