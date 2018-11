Mit einer Kindheit voll Liebe kann man angeblich ein halbes Leben hindurch haushalten. Das sagte im 18. Jahrhundert der deutsche Schriftsteller Jean Paul.

Er hatte sich geirrt: Mit einer Kindheit voller Liebe kann man sogar das ganze Leben bewältigen – sagen zumindest amerikanische Psychologen. Erwachsene profitieren bis ins hohe Alter hinein von einer glücklichen Kindheit, schreiben die Wissenschaftler in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Health Psychology“.

Wer sich gern an seine Jahre im Elternhaus zurückerinnert, der kann später leichter mit Stress umgehen, ist weniger anfällig für Depressionen und chronische Erkrankungen, hat stabilere menschliche Beziehungen, trifft bessere Entscheidungen oder greift seltener zu Drogen.

Dass eine glückliche Kindheit von Vorteil ist, ist im Grunde genommen keine neue Erkenntnis. Das Neue, das die USForscher herausgefunden haben, ist, dass die positiven Erinnerungen mit dem fortschreitenden Lebensalter nicht verblassen, sondern sich bis ins hohe Alter stabilisierend auf die Persönlichkeit des Menschen auswirken.

Für die Studie wurden daher rund 22 000 Amerikaner im Alter von 45 und älter über mehrere Jahre befragt.

Die Psychologen waren bei der Auswertung überrascht, dass glückliche Kindheitserinnerungen immer lebendig bleiben. „Sie sorgen auch im mittleren und höheren Erwachsenenalter für eine bessere körperliche und geistige Verfassung“, betont William Chopik, der Hauptautor der Studie.

Für Väter hält die Untersuchung übrigens eine eher traurige Erkenntnis bereit: Sie sind in der Erinnerung an die sonnigen Kindertage in der Regel kaum von Bedeutung. Laut Chopik gilt: Je enger und fürsorglicher die Beziehung des Kindes zur Mutter, desto angenehmer gestaltet sich später der Blick zurück auf die jungen Jahre. Kindererziehung ist eben oft Müttersache. Aber das können die Väter ja ändern – und sich so einen wichtigen Platz im gedanklichen Poesiealbum ihres Kindes sichern.

Von Alexander Dahl