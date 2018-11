Der Schlingel war völlig überrascht von den zahlreichen kleinen und großen Erdmännchenfreunden, die am Martinstag, dem 11. November 2018, den Weg ins Rosental gefunden hatten. Zur blauen Stunde startete der leuchtende Lampionumzug an der Hacienda Las Casas des Leipziger Zoos.

Ganz vorn ließ sich der Schlingel in seiner Rikscha chauffieren und führte die Tausenden Laternenträger durch den herbstlichen Park, musikalisch begleitet von Zwulf. Den Zuschauern bot sich ein einmaliges Erlebnis im Rosental - Tausende kleine Lichter erleuchteten die dunkle Parkanlage.

Impressionen vom Laternenumzug

Zur Galerie Am 11. November, dem Martinstag, gab es traditionell den großen Schlingel-Laternenumzug, bei dem diesmal mehr als Tausend Kinder und Eltern mit ihren Laternen durch das Rosental zogen.

Mit einem musikalischen Mitmachprogramm von Zwulf und Bruno, dem einzig lebenden Musikständer, ging der Abend im Mondschein für alle sehr unterhaltsam zu Ende.

Regina Katzer