Auf dem Richard-Wagner-Hain beginnt am Freitag der 16. Leipziger Hörspielsommer. Zehn Tage lang werden unter freiem Himmel etwa 80 Hörspiele und Features präsentiert.

Gleich am Eröffnungstag (6. Juli) gibt aus dem Kinder- und Jugendwettbewerb die „Drei Hexen“ zu hören, dazu das Comic-Hörspiel „Die Superhelden“ sowie „Kaspar, Opa und der Monsterhecht“, drei wunderbare Hörspiele für kleine Kinder.

Ein Höhepunkt für Kinder ab fünf Jahren ist am Sonntag (8. Juli) der Live-Act um 17.15 Uhr. Dann geht es in den „Garten der Riesin“ mit dem Pappschattiera Schaukastentheater, in dem eine Riesin die Kinder aus dem Garten verjagt und eine Eiswüste daraus macht.

Auch der Live-Act am Mittwoch (11. Juli) um 10.30 und 16.30 Uhr gehört zu den Leckerbissen. Für Kinder ab vier Jahren erklingt dann der Froschkönig von der Bühne und wird mit Puppen lebendig gemacht.

Zu den Höhepunkten zählt der zehnte Wettbewerb für Kinder- und Jugendhörspiele. Dabei werden 13 Beiträge von Kindern für Kinder präsentiert und prämiert.

Der Eintritt ist frei.