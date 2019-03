Aktuelles Kohlrabizirkus-Eisarena - Impressionen vom Abonnententreff Schlingel on Ice 2019 Erdmännchen trifft Polarbärchen: Hier gibt es Fotos und ein Video vom großen Schlingel-Abonnententreff am 9. März 2019 in der Kohlrabizirkus-Eisarena Leipzig.

Schlingel on Ice: So schön war das große Schlingel-Abonnententreffen am 9. März 2019 in der Kohlrabizirkus-Eisarena Leipzig. Quelle: Dirk Knofe