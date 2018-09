Die Interkulturellen Wochen Leipzig laden noch bis 30. September 2018 zu Information, Festen und interkulturellem Austausch ein. Auch für Kinder bietet das Programm einige Höhepunkte mit bunten Angeboten aus aller Welt.

Hier finden Sie eine Auswahl aus dem Programm.

Mittwoch, 19. September 2018

Spielen und Entdecken: Mit der Musikarawane zu den Aborigines

Ein fröhlicher Nachmittag für die ganze Familie: Besucher können die Welt der Musik entdecken. Die „Musikarawane“ nimmt sie mit nach Australien zu den Aborigines. Die Kinder können Instrumente basteln und Musiktheater und eine Kinderdisco erleben. Oder sie lassen sich beim Kinderschminken verwandeln. Und wer Hunger bekommt, kann sich am köstlichen Buffet stärken.

Wo? Familienzentrum „Treffpunkt Linde“, Walter-Heinze-Straße 22, Hinterhof, 04229 Leipzig

Wann? 15 bis 18 Uhr

Diese Veranstaltung findet auch am Dienstag, den 25. September 2018, von 15 bis 18 Uhr im Familienzentrum "Müzel" Grünau, Potschkaustraße 50, 04209 Leipzig statt.

Donnerstag, 20. September 2018

Interkulturelles Spielplatzfest im Rosental

Das Kinderfest bietet neben Kreativ-Ständen, Musik, Zirkus und Tanz auch kleine Speisen und Köstlichkeiten zum Naschen. Kooperationen aus verschiedenen Kulturen gestalten das Fest gemeinsam.

Der Eintritt ist frei.

Regenvariante siehe www.villa-leipzig.de

Wo? Louise-Otto-Peters-Platz im Rosental, in der Nähe der Emil-Fuchs-Straße, 04105 Leipzig

Wann? 15 bis 18 Uhr

Freitag, 21. September 2018

Tiefseemärchen – Hlbokomorské rozprávky

Eine deutsch-slowakische Mitmach-Lesung für Kinder und Familien. Es ist eine phantasievolle Geschichte über die Freundschaft zweier ungleicher Meeresbewohner: der zahnlose Fisch Fibi und die Schlange Schlomo lernen sich wegen einer kaputten Lampe kennen und erleben gemeinsam lustige Abenteuer tief unten im Meer.

Es gibt Mitmachheftchen, Bilderbuchkino und Getränke.

Für Kinder von 4 bis 10 Jahren.

Wo? Bunte Büchothek Leipzig, Straße des 17. Juni, 04107 Leipzig

Wann? 16 Uhr

Samstag, 22. September 2018

Go Crazy - Interkulturelles Kinder- und Jugendbeteiligungsfest in Paunsdorf

Ein Fest mit viel Musik, angesagten Sportarten und spannenden Aktionen! Auf dem Programm stehen kostenlose Workshops und Angebote: YouTube, Rap, Skaten, Breakdance, Zirkus, Fußballturnier, Upcycling-Basteln, Wasserrollen, Liegestühle bauen, Slackline, Headis, Gemüse schnitzen und Vieles mehr.

Auf der Bühne sorgen die Rapper Rana Esculenta, die Banda Internationale, zu der auch geflohene Musiker gehören, und andere Live Acts für richtig gute Stimmung.

Speisen und Getränke gibt es zu günstigen Preisen beziehungsweise gegen Spende.

Das Fest findet auf dem Außengelände - Wiese, Wege, Straßen - statt.

Wo? Offener Freizeittreff Crazy, Zum Wäldchen 6, 04329 Leipzig

Wann? 13 bis 19 Uhr

Bunte Apfelernte und Tauschbörse für internationale Rezepte

Wer hat das beste Apfelmusrezept und was kann man noch so Schönes aus Äpfeln machen? Der interkulturelle Gemeinschaftsgarten öffnet seine Türen zum leckeren Austausch über die Geheimnisse der Küchen dieser Welt. Aber vorher darf alles geerntet werden, was die Bäume hergeben.

Wo? Bunte Gärten Leipzig im Kleingartenverein Anger-Crottendorf II, Pommernstraße 10, 04318 Leipzig

Wann? ab 15 Uhr

Sonntag, 23. September 2018

Was für ein Theater!

Zum Internationalen Tag der Konfuzius-Institute öffnen das Konfuzius-Institut und das Theaterhaus Schille ihre Türen. Das bunte Programm richtet sich an Familien ebenso wie an China-Interessierte.

Von 14 bis 18 Uhr gibt es spezielle Bastelangebote für Kinder. Außerdem können Besucher das Brettspiel Go kennenlernen oder Wissenswertes aus der Welt des Tees lernen.

Wo? Konfuzius-Institut Leipzig und Theaterhaus Schille, Otto-Schill-Straße 1, 04109 Leipzig

Wann? 14 bis 18 Uhr

Dienstag, 25. September 2018

Töpferworkshop "Giraffe, Elefant & Co"

Unter professioneller Anleitung einer Keramikerin entstehen "eigen-willige" Tierfiguren aus Ton.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Offen für alle Generationen. Für Familien geeignet. Teilnahmebeitrag: 3 Euro pro Tier und Teilnehmer

Wo? ANKER e. V., Töpferwerkstatt im Kurszentrum im Erdgeschoss, Renftstraße 1, 04159 Leipzig

Wann? 16 bis 18 Uhr

Samstag, 29. September 2018

Interkulturelles Musikfest für Familien "Bach auf Weltreise"

Ein Fest mit Weltmusik - gespielt von der Band SIRIUS, Tänzen aus verschiedenen Kulturen, aufgeführt von den ANKER-Tanzgruppen, und dem Stück "Die Fuge", gezeigt von der ANKER-Theatergruppe.

An der Töpferscheibe kann der "Ton zum Klingen" gebracht werden, aus Holz können Instrumente gebaut werden.

Wo? ANKER e. V., Renftstraße 1, 04159 Leipzig

Wann? 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 30. September 2018

4. Interreligiöses Dankfest

Ein kulturelles Begegnungsfest von christlichen Gemeinden, der Israelitischen Religionsgemeinschaft Leipzig und der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde.

Neben kulinarischen Spezialitäten der verschiedenen Kulturkreise werden auch Informations- und Mitmachangebote für Groß und Klein angeboten.

Das Fest soll um 17.30 Uhr mit einem gemeinsamen interreligiösen Gebet ausklingen.

Wo? Nordplatz auf dem Gelände vor der Michaeliskirche, Nordplatz, 04105 Leipzig

Wann? 15 bis 18 Uhr

Let's talk about: Fashion made in Africa!

Kleidung kann sprechen! Wer das nicht glaubt, sollte unbedingt zum Rundgang „Fashion made in Africa“ kommen und herausfinden, was Kleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schmuck alles erzählen können. Im Anschluss können die Besucher zusammen mit dem Makerspace selbst zu Designern werden.

Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro

Wo? Grassimuseum, Johannisplatz 5 – 11, 04103 Leipzig

Wann? 15 Uhr