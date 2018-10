Der „Jazz für Kinder“ ist mittlerweile einer der Lieblingsprogrammpunkte der Leipziger Jazztage (11. bis 20. Oktober). In diesem Jahr stoßen zwei weitere Lieblinge hinzu. Kika-Moderator Juri Tetzlaff (bekannt aus dem Baumhaus) und Jorinde Jelens Band laden für Samstag alle Kinder ab drei Jahren ins Werk 2/Halle D ein.

Das Programm „Jolli, Juri und die Jungs … und das große Fernweh“ nimmt Familien mit auf eine große musikalische Weltreise. Vom Nordpol nach Afrika, von Kontinent zu Kontinent fliegen, schippern und brausen die sechs. Oder sie steigen in einen Pappkarton und düsen zum Mond! Alle jungen Mitreisenden im Publikum werden dabei in verrückten Sprachen singen und wilde Tänze wagen. Mitmachen ist also nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.

Konzertbeginn ist um 11 Uhr. Die vom Jazzclub Leipzig präsentierte Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden und ist bestuhlt. Tickets kosten 12 Euro für Erwachsene, für Kinder bis zwölf Jahre gilt der ermäßigte Preis von sechs Euro. Erhältlich an allen VVK-Stellen der Jazztage Leipzig oder online.

red.