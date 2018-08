Im August wird König Fußball vom Thron gestoßen, und ein kleiner gelber Filzball übernimmt die Hauptrolle – zumindest in Leipzig. Denn dann finden die „Leipzig Open“ statt, das Tennis-Turnier, bei dem Profispielerinnen und Nachwuchscracks aus der ganzen Welt auf der Anlage des Leipziger Tennisclubs 1990 (LTC) am Sportforum aufeinander treffen. Vom 11. bis 19. August 2018 werden bereits zum 5. Mal in der Messestadt wieder Punkte für die Tennis-Weltrangliste der Damen vergeben. Zudem ist es das einzige internationale Tennisturnier Ostdeutschlands. Die Damen spielen in diesem Weltranglistenturnier um ein Preisgeld von 25.000 Dollar.

Nicht um Geld, sondern um Ruhm geht es hingegen beim internationalen Schlingel-Turnier am 11. und 12. August. Dann spielen die besten 16 Kinder der Altersklasse U15 aus Polen, dem Sächsischen Tennisverband und den Ostdeutschen

Tennisverbänden um den Sieg. Unser Maskottchen wir sie anfeuern und freut sich über lautstarke Unterstützung! Anmeldungen sind übrigens noch möglich!

Großes Familienfest

Um die ganze Familie zu begeistern, veranstaltet der Gastgeber, der Tennisclub LTC 1990, ein großes Familienfest am 18. und 19. August zu den Finalspielen. Von 11 bis 16 Uhr können sich die kleinen Gäste selbst im Tennis ausprobieren, Torwandschießen machen, sich schminken lassen oder kreativ werden. Der Schlingel ist dann ebenfalls vor Ort und wird sich auf dem Center-Court umsehen.

Leipzig Open

11. bis 19. August 2018

Tennisanlage Leipziger Tennis-Club 1990

Am Sportforum 7,

04105 Leipzig,

Eintritt bis einschl. 13. August frei,

ab 14. August gibt es Turnierkarten ab 5 Euro, Kinder frei, --> zum Ticketvorverkauf!

Mehr Infos: www.leipzigopen.com