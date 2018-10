Karolin, 11

„Mir gefällt gut, dass es viele grüne Flächen gibt mit Bäumen und Pflanzen. Doof finde ich, wenn in Büschen Müll liegt.“

Sophie, 12

„Mir gefällt, dass es so viele Bildungsmöglichkeiten wie Schulen und Kindergärten gibt. Mir gefällt nicht, dass es so wenig Sicherheit in der Öffentlichkeit gibt. Zum Beispiel betrunkene oder böse Menschen. Deswegen lassen die Eltern einen nicht alleine irgendwo hingehen.“

Oskar, 12

„Ich finde es schön, dass es Fußballvereine gibt und wir in Frieden leben können. Aber es gibt zu wenig Radwege und die Straßen könnten sicherer sein. Außerdem gibt es zu viele Baustellen und Staus.“

Patrick,11

„Ich finde es gut, dass es bei uns keinen Krieg gibt. Nicht so gut finde ich, dass es so viele Abgase gibt. Davon kann man schnell krank werden.“

Joel, 12

„Leipzig ist einzigartig, weil hier viele verschiedene Menschen leben. Ich finde es gut, dass die Stadt so bunt ist, sie sieht sehr schön aus. Aber es gibt nicht so viele gute Schwimmbäder.

Arvin, 9

„Die Spielplätze in Leipzig sind gut.“

Samira, 11 Jahre

„Es gibt viele schöne Antiquitäten wie den Zoo und das Rathaus. Ich finde es nicht gut, dass es Menschen gibt, die zu Kindern gemein sind.“

Jonas, 7 Jahre

„Mir gefällt es, dass so viele Spielplätze und Stadtpläne gibt. Was mir nicht gefällt, ist, dass das Neue Rathaus ,neu‘ heißt, obwohl es richtig alt ist.“

Jakob, 10

„Ich mag, dass es viel Grün und viele Schulen gibt. Die Innenstadt ist gut beleuchtet. Schlecht finde ich, dass neue Mülleimer gleich wieder überfüllt sind.“

Philipp, 10

„Ich finde es gut, dass es viele Grünanlagen und Schwimmbäder gibt. Und dass es vom Flughafen aus viele Flugangebote gibt. Ich finde es nicht gut, dass so viele Leute rauchen. Rauchen sollte verboten werden, wo Kinder dabei sind. Ich finde es auch nicht gut, wenn Jugendliche Drogen nehmen oder einfach was an Häuser sprayen.“

Wolf, 9

„Leipzig hat viele Gewässer, schöne Grünanlagen und Kirchen. Nur die Taxis sind sehr teuer.“

Ida, 9

„Ich finde es schön, dass die Stadt so viele Spielplätze und Schulen hat. Nicht gut, ist, dass es manchen Bürgern nur ums Geld geht und sie nicht an andere Länder denken.“

Nora, 9

„Ich finde es cool, dass man, wenn man beim Spielen Hunger kriegt, nicht weit laufen muss. Auf den Spielplätzen gibt es aber zu wenig Mülleimer. Deswegen schmeißen viele Leute den Müll einfach daneben.“

Umfrage: Nadine Marquardt

Jetzt seid ihr dran: Was mögt ihr an Leipzig und was findet ihr blöd? Schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff "Meine Stadt" an kinderseite@lvz.de!