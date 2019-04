So ein Kindergeburtstag ist eine ziemlich große Sache – nicht nur für die Kids selbst, sondern meist auch für ihre Eltern. Kein Jahr ohne Geburtstagstorte mit Kerzen, Ständchen und Krone. In vielen Familien gehören solche Rituale ebenso dazu wie die Kinderparty mit Freunden. Wer zu Hause keinen Platz hat, den Organisationsaufwand scheut oder um die Einrichtung fürchtet, findet in Leipzig und Umgebung jede Menge Alternativen. Der Schlingel stellt in seiner neuen Ausgabe tolle Locations für eine unvergessliche Kindergeburtstagsfeier vor.

Vielfältig sind auch die Lehrmethoden, die an Leipzigs Grundschulen zum Einsatz kommen. Teil vier der großen Schlingel-Grundschul-Serie beschäftigt sich mit der Unterrichtsvermittlung an öffentlichen und privaten Schulen in der Messestadt. Im Mai-Heft stecken außerdem ein Strauß guter Wünsche, ein leckeres Rezept und vier Geschenkideen zum Muttertag.

Beim Sportarten-Check Rudern sorgte ein wackeliges Boot für wackelige Knie. Mehr überzeugen konnte da schon das Lastenrad mit elektrischem Antrieb im Test. Das gilt ebenso für die Jugendherbergen, die sich bei Familien wachsender Beliebtheit erfreuen. Ob Bungalow, Schloss oder Stadtturm – der Schlingel weiß, wo es sich am besten schläft.

Das Cover des aktuellen Schlingels (Mai-Ausgabe 2019). Quelle: Epiximages/Fotolia.com, Freepik.com

Zusätzlich enthalten sind wieder acht Seiten speziell für junge Leser. Im Kinder-Schlingel erklärt Sccoter-Crack Hannes, was seinen Sport ausmacht, wie die coolsten Tricks heißen und warum mit der Bremse bremsen ein Anfängerfehler ist. Außerdem gibt es schöne Bastelideen für den Mutter- und Vatertag.

Gewinnspiel-Fans dürfen sich ebenfalls freuen: Diesmal werden Preise im Gesamtwert von rund 500 Euro verlost, darunter E-Bike-Testgutscheine, Gummi-Twist-Spielsets und Babysprache-Bücher.

Highlights aus dem Inhaltsverzeichnis des Schlingel-Heftes Mai 2019:

Wie schön, dass du geboren bist - Tolle Locations für die Kindergeburtstagsparty in Leipzig und der Region

in und der Region Mit Rückenwind durch den Alltag - ein Lastenrad mit elektrischem Antrieb im Familientest

Alles Gute zum Muttertag Ein Strauß guter Wünsche, ein Rezept und ein Geschenktipp

Ein Strauß guter Wünsche, ein Rezept und ein Geschenktipp Auf Sportartsuche: Teil 8: Rudern

Bungalow, Schloss oder Stadtturm - Jugendherbergen sind ein beliebtes Ziel für Familien

Singen ist die beste Medizin - Wer regelmäßig singt, bleibt gesund

Grundschulserie, Teil 4: Methodenvielfalt in der Unterrichtsvermittlung

Tipp des Monats: Gemeinsam Gutes tun - Nähen für Frühchen und Sternchen

