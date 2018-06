Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das waren sie, die Schwestern Linda Gutmann (hat heutzutage „Nähstübchen Fadenfreude“ in Grimma) und Jenny Tauer (fertigt nun feine Keramik vom Lande alias „tante tauer“ in Großbardau bei Grimma). Vor sage und schreibe über neun Jahren, hatten sie genau den „richtigen Riecher“ und eröffneten in der Weißenfelser Straße in Leipzig (Plagwitz) ihren Laden namens „Schwesterchen & Schwesterchen“. Der Laden gilt deshalb heutzutage als Vorreiter in der Branche.

Ein paar Monate darauf, stieg die kleinste dritte Schwester, Sarah Genze, mit in den Laden ein und übernahm schließlich im Jahr 2012 mit ihrem Mann Michael komplett den Laden.

„Es gibt nichts Schöneres, als wundervolle, einzigartige Dinge, von der ganzen Welt zu entdecken“, schwärmt Sarah Genze. Besonders viel Wert legt sie dabei darauf, das gewisse Etwas im Blick zu behalten und vor allem die Liebe zum Detail, die man den Produkten auch immer ansehen kann.

Es werden feine & schöne Sachen im Bereich Secondhand, als auch wunderbares, neues Spielzeug, Bücher, Dekoratives, Papeterie und Geschenke angeboten, die man vor Ort oder auch im Onlineshop erwerben kann. Also, lassen Sie sich verzaubern!

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr