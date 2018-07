Ob im Sommer oder Winter, bei gutem oder schlechtem Wetter – die Hotels verfügen über zahlreiche In- und Outdoor-Angebote und garantieren jede Menge Spaß für Groß und Klein!

AHORN Waldhotel Altenberg

Herzlich willkommen im AHORN Waldhotel Altenberg – Ihrem Aktiv- und Resorthotel im Ortsteil Schellerhau. Das 3-Sterne Superior Hotel liegt mit seinen 222 Zimmern inmitten des reizvollen Wander- und Wintersportgebietes und sorgt mit vielen Angeboten für Abwechslung.

Für Kinder gibt es in den AHORN Hotels jede Menge Spaß und Action. Quelle: PF

Ob 18-Loch-Minigolfturnieranlage, Rummenigge Fußballfeld, Tennisplatz, Golf Driving Range, Kinderspielplätze innen und außen, YOKI AHORN Kinderwelt, Innen-Pool und vieles mehr – das ist Urlaub, in dem erst gar keine Langeweile aufkommt.

Als besondere Highlights erwarten Sie in den Sommermonaten ein beheizbarer Außen-Pool mit großzügiger Liegewiese.

Planschen im Wasser und entspannen am Pool. Quelle: PF

Wie wäre es im Winter mit Langlauf, Snowboarden, Skifahren oder Rodeln? Ein Loipeneinstieg befindet sich direkt am Hotel.

Im Sommer lädt das ausgedehnte Wander- und Radwegenetz alle Wanderer, Biker oder Nordic Walker ein, die wunderschöne Landschaft zu erkunden.

AHORN Hotel Am Fichtelberg

Herzlich willkommen im 3-Sterne Superior AHORN Hotel Am Fichtelberg – unserem familienfreundlichen Aktiv- und Resorthotel in Oberwiesenthal, der höchstgelegenen Stadt Deutschlands. Direkt am Südhang des Fichtelbergs gelegen bietet das Hotel mit 388 Zimmern das ganze Jahr über abwechslungsreichen Urlaub für die ganze Familie.

Gemütlich und kindgerecht eingerichtete Zimmer laden zum Wohlfühlen ein. Quelle: PF

Genießen Sie unvergessliche Urlaubsmomente zu jeder Jahreszeit im wunderschönen Erzgebirge.

Im Sommer erwarten Sie tolle Outdoor-Aktivitäten wie Minigolf, Wandern oder Sommerrodeln.

Im Winter kommen alle Schneeliebhaber und Wintersportler im familienfreundlichen Skigebiet Fichtelberg-Klinovec mit mehr als 27 km Abfahrten und 95 km Loipen voll auf ihre Kosten. Übrigens befindet sich die Skipiste und die Kinderskischule direkt am Hotel.

