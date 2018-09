Riesenkinderfest K!DZ im Zoo Leipzig

Feiern, Tanzen, Singen und Mitmachen: beim Riesenkinderfest K!DZ am Samstag, den 8. September 2018, im Zoo Leipzig sind die Kleinen ganz groß. Das Charity-Kinderfest zugunsten der Uni-Kinderklinik Leipzig steigt von 11.30 bis 18 Uhr. Hier präsentieren sich zahlreiche Vereine und Firmen aus Leipzig und dem Umland.

Den ganzen Tag über gibt es für die jüngsten Besucher jede Menge Mitmachaktionen und bunte Spiele. Die Kinder können sich auf ein Mitmach-Konzert mit DONIKKL, Moderatorin Singa (bekannt vom KIKA), eine Autogrammstunde mit Bulli und die Produktion "Mikas Reisen" freuen. Und am Ende des Tages wartet eine Kinderdisko auf die kleinen und großen Tanzmäuse.

Für Kinder bis 16 Jahre ist der Eintritt zum Riesenkinderfest frei.

Zeit: 11.30 bis 18 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig

Der Zoo Leipzig lädt zum Riesenkinderfest K!DZ. Quelle: PF

Tag der offenen Tür beim THW Leipzig

Am Samstag, de 8. September 2018, lädt der THW-Ortsverband Leipzig zum Tag der offenen Tür ein. Ab 12 Uhr erwartet die Besucher ein umfangreiches Vorführungs-, Ausstellungs- und Mitmachprogramm für Jung und Alt. Doch natürlich können sich Kinder und Erwachsenen nicht nur von der umfangreichen Technik ein Bild machen, sondern sie in einigen Bereichen sogar selbst ausprobieren. Das ist die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen des THW zu schauen.

Zeit: 12 bis 17 Uhr

Ort: THW Leipzig, Wodanstraße 17b, 04347 Leipzig

Spielzeiteröffnung in der Oper Leipzig

Die Leipziger Oper öffnet am Samstag, den 8. September 2018, ihre Türen für Neugierige. „Märchenwelten“ heißt das Motto des Tages. 10 Uhr öffnen die Theaterwerkstätten in der Dessauer Straße 21, ab 14 Uhr gibt es im Opernhaus am Augustusplatz ein Eröffnungsfest mit viel Programm und Aktionen für Kinder und Familien mit Bastelstraße, Kinderschminken, Schaufrisieren, Instrumentenkunde, Kostüm- und Perückenanprobe. Beim Mitsingfestival darf jeder in den Chorsaal, wer sich traut, kann sich auch an der Ballettstange ausprobieren.

Ab 18 Uhr gibt es „Oper für alle“ mit den Höhepunkten der neuen Spielzeit wie dem Barbier aus Sevilla, der Zauberflöte, Carmen und dem Fliegenden Holländer.

Zeit: ab 10 Uhr

Ort: Oper Leipzig, Augustusplatz 12, 04109 Leipzig

Großes Leuchten auf der agra

Der Agra-Park erstrahlt am Samstag, den 8. September 2018, auf Markkleeberger und Leipziger Seite im romantischen Schein tausender Becherlichter, Fackeln und Lichtinstallationen. Das Fest lebt davon, dass alle Besucherinnen und Besucher mitmachen. Um 17 Uhr werden auf Markkleeberger und Leipziger Seite Ausgabestellen für Teelichter geöffnet. Sie werden später in bunten Bechern platziert und im Parkgelände aufgebaut. Das Motto „Licht an!“ gilt ab 20 Uhr, dann dürfen alle Beteiligten die Flammen entzünden, damit das Lichtermeer erstrahlen kann. Feuerzeuge sollen selbst mitgebracht werden. Um das Lichterfest herum ist ein vielfältiges Programm geplant.

Zeit: ab 17 Uhr

Ort: agra-Park, im Süden Leipzig

Tausende Lichter sollen wieder den agra-Park erleuchten. Quelle: André Kempner

Grassi Fest im Grassi Museum

Ein Museumsfest für die ganze Familie - am Sonntag, den 9. September 2018, laden die drei Museen im Grassi zu einem Tag voller Attraktionen und Workshops ein. Von 10 bis 18 Uhr öffnen das Grassi Museum für Angewandte Kunst, das Grassi Museum für Völkerkunde und das Grassi Museum für Musikinstrumente ihre Türen. Dann wird in den Innenhöfen, Ausstellungen und Foyers für jedes Alter etwas geboten.

Die Besucher können sich in Goldschmiede-Techniken versuchen, mit Ton und Speckstein experimentieren, am Webstuhl ihre eigenen Textilmuster zaubern oder Masken und Windlichter basteln. Ein vielfältiges Musikprogramm entführt auf eine beschwingt musikalische Weltreise und lädt zum Zuhören und Zuschauen ein. Das Klanglabor ist geöffnet und bietet Kindern wie Erwachsenen die Möglichkeit zu musikalischen Experimenten und die unterschiedlichsten Instrumenten auszuprobieren.

Eintritt: bis einschließlich 18 Jahre frei / Erwachsene 6 Euro

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Museen im Grassi, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig

Die Museen im Grassi laden zum Familienfest ein. Quelle: André Kempner

Westfest in der Konsumzentrale

Der Konsum Leipzig lädt am Sonntag, den 9. September 2018, ab 10 Uhr zum Westfest in die Konsumzentrale nach Leipzig Plagwitz ein. Zum großen Hoffest gibt es Spaß und Abenteuer für Kinder, Herzhaftes und Süßes aus der Region, Rundgänge durch die Konsumzentrale, Livemusik von DSDS-Finalist Thomas Katrozan, einen Fußballtalk mit Guido Schäfer und eine Autogrammstunde mit RB Leipzig Maskottchen Bulli.

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Konsumzentrale Leipzig-Plagwitz, Industriestraße 85-95, 04229 Leipzig

Kinder ins WERK: Steffi Lampe - Das Tierhäuschen

Theater im Werk 2! Puppenspielerin Steffi Lampe bringt am Sonntag, den 9. September 2018, das Märchen "Das Tierhäuschen" auf die Bühne. Das Figurentheater wird frei nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Samuel Marschak erzählt.

„Da steht ein Haus auf freiem Feld, ein Häuschen, kein großes Haus, doch auch kein Zelt. Ein Häuschen.“ Da waren sie nun gerade erst eingezogen: der Quakfrosch, die Haselmaus, der Igel Schnauf und Gockel der Hahn. Und schon lauern drei Übeltäter vor dem kleinen Häuschen: Wolf, der Fuchs und der Bär. Ob das gut geht?

Ein heiteres Spiel in offener Spielweise um eine ungewöhnliche und zugleich äußerst wehrhafte Wohngemeinschaft.

Tickets im VVK 9 Euro, ermäßigt 5 Euro

Zeit: Einlass: 15.30 Uhr, Beginn: 16 Uhr

Ort: Werk 2, Halle D, Kochstr. 132, 04277 Leipzig

SportScheck Stadt-Lauf für Kinder

Leipzig sieht orange: Am Sonntag, den 9. September 2018, verwandeln knapp 5000 Läufer die Leipziger Innenstadt in ein orangenes Meer. SportScheck lädt wieder zum großen Stadt-Lauf. Start und Ziel ist auf dem Markt vor dem Alten Rathaus. Und auch das bewährte Streckenangebot bleibt bestehen: neben dem DAK-Kinderlauf über 1,5 Kilometer (10.30 Uhr für Kinder bis zwölf Jahre) und den 400 Meter-Lauf für die Bambinis (10 Uhr für Kinder bis sieben Jahre) stehen beim Stadtlauf auch wieder die fünf bzw. zehn Kilometer zur Auswahl.

Zeit: 10 Uhr

Ort: Leipziger Innenstadt

Wir wünschen ein schönes Wochenende!