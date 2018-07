Im Unikatum kreativ werden

Das Kindermuseum Unikatum bietet in den Sommerferien verschiedene Workshops an. Dieses Jahr steht alles unter dem Motto „liebe Liebe“. Es gibt zum Beispiel eine Radio-, Trickfilm- und eine Comic Werkstatt, ein Comic-Café, eine Mittmachküche, einen Spieleworkshop sowie eine Piratenschatzsuche und Modellbau.

Alle Infos und Anmeldungen unter www.kindermuseum-unikatum.de

Fez im O.S.K.A.R.

Fast täglich wechselndes Programm von Theater über Kunst zu Technik, Bewegungsangeboten und Medien bietet das Kinder- und Jugendkulturzentrum O.S.K.A.R. in der Gabelsbergerstr. 30. Ein Blick auf die Website lohnt sich, da das Angebot unglaublich vielfältig ist.

Jugendkulturzentrum O.S.K.A.R.,

Alle Termine und Infos unter www.oskarinleipzig.de

Eine Stadt für dich

Jedes Jahr schließen sich zahlreiche soziokulturelle Zentren und Vereine aus Leipzig zu einer Projektgruppe zusammen. Durch die Vernetzung der Kompetenzen, Ressourcen und Kontakte wird ein außergewöhnliches Ferienspiel organisiert. In den ersten beiden Wochen der Sommerferien können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren eine eigene Stadt im Robert-Koch-Park in Leipzig-Grünau bauen. Initiator ist das Haus Steinstraße. Neben Bauen, Basteln, Nähen, Schnitzen und Malen stehen zahlreiche Kreativ-, Sport- und Spielangebote zur Auswahl. Das Projekt ist Leipzigs größtes Ferienspielangebot für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. In den zwei Wochen spielen und bauen bis zu 2000 Kinder.

Projekt „Stadt in der Stadt“, 2. bis 13. Juli, 10 bis 16 Uhr, Robert-Koch-Park, Grünau, Teilnahme: Kinder mit Leipzig-Pass kostenlos, mit Ferienpass 2 Euro, ohne 5 Euro

Hochdruck im Museum für Druckkunst

Ferienkinder sind im Sommer herzlich in das Museum für Druckkunst Leipzig eingeladen, um mit Hochdruck kreativ zu werden. In Workshops rund um das Drucken, Schrift und Papier entstehen selbstgebundene Bücher, individuelle Stempel und eigene Grafiken. Alle Kurse finden Montag bis Freitag jeweils 10 bis 12 Uhr statt. Während der Ferien gibt es drei spezielle Workshops: Dienstags wird mit der Nadel gezeichnet – und die Vorlage schließlich gedruckt. Mittwochs öffnet die kreative Papierwerkstatt. Dabei entstehen im Buchbindekurs Hefte und Mappen. Beide Kurse sind für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren offen. Donnerstags sind Schüler von sieben bis 14 Jahren eingeladen, eigene Stempel und Schablonen für individuelle Botschaften oder Bilder zu bauen. Museum für Druckkunst, bis 9. August, 10 bis 12 Uhr, pro Kurs maximal 25 Teilnehmer, Kosten: 4/5 Euro (mit/ohne Ferienpass), Anmeldung: info@druckkunst-museum.de oder Tel. 0341 / 231 62-0

Weitere Infos unter www.druckkunst-museum.de

Sommerferientour im Zoo

Der Leipziger Zoo hat immer was zu bieten, im Sommer ganz besonders. Für Kinder beginnen mit den sächsischen Schulferien immer dienstags und donnerstags um 11 Uhr die kostenfreien Ferientouren mit den Zoolotsen, bei denen die Teilnehmer gemeinsam mit den Spezialisten auf Entdeckertour gehen. Täglich ab 10 Uhr wird Kinderschminken angeboten, bei dem sich die Ferienkinder in Elefanten, Hasen oder Igel verwandeln lassen können. An den Wochenenden lädt der Zoo Leipzig die Jüngsten zum Puppentheater ein. Am 21. und 22. Juli können sich die Besucher dann auf die Entdeckertage Bienen freuen.

Detaillierte Infos zum Programm unter www.zoo-leipzig.de

Unterwegs mit den Leipziger Stadtdetektiven

Die Leipziger Stadtdetektive sind auch in den Sommerferien unterwegs – und zwar als „Feriendetektive“. Es geht auf Schnitzeljagd, auf große Wasserrallye, auf Jagd nach dem Schatz und auf große Entdeckerrallye. Sämtliche Touren dauern 90 Minuten und kosten um die 4 bis 6 Euro, Kinder bis zwölf Jahre sollten von Erwachsenen begleitet werden.

Alle Termine und Touren gibt es online unter www.leipziger-stadtdetektive.de

Sommerferienerlebnis am Flughafen

Der Besucherservice des Flughafens Leipzig/Halle bietet während der Sommerferien 2018 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen montags bis freitags für alle Ferienkinder zusätzliche Erlebnistouren an. Während der zweistündigen Rundfahrt können die Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Airports werfen. Die Tour startet im zentralen Check-in-Bereich am Schalter "Flughafen-Führungen". Im weiteren Verlauf wird das Flughafengeschehen im Terminal und auf dem Vorfeld gezeigt.

Die Ferien-Erlebnisführungen finden bis 10. August 2018 montags bis freitags jeweils 13.30 Uhr statt. Sie können direkt beim Besucherservice des Leipzig/Halle Airports zum Preis von 8 Euro pro Person gebucht werden. Das Angebot gilt für Ferienkinder und ihre Begleitperson.

Weitere Infos unter www.leipzig-halle-airport.de/touren

Ferienpass nicht vergessen!!!

Den Zugang zu jeder Menge Ferienerlebnissen sichert der Ferienpass. Sogar die Straßenbahnen und Busse der LVB können mit dem Pass genutzt werden. Erhältlich ist er über die Bürgerämter, die Stadtbibliotheken, die LVB-Verkaufsstellen und das Jugendamt.

Informationen zum Pass und zum Ferienprogramm der Stadt Leipzig gibt es unter www.leipzig.de