Erstmals können die Päckchenpacker in diesem Jahr den Transport der Geschenkpakete in die Empfängerländer nahezu in Echtzeit mitverfolgen. Pro Zielland wird ein LKW mit einer sogenannten "Biene" (Roambee) ausgestattet. Mit dieser Technologie ist es möglich den Standort und weitere Daten des LKWs zu jedem Zeitpunkt zu übermitteln.

So funktioniert die Echtzeitverfolgung

Um die LKW ins Empfängerland mitzuverfolgen, können sich Spender unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org registrieren. Dazu wählen sie den Abgabeort aus, zu dem sie ihre Päckchenspende gebracht haben.

Nach erfolgreicher Registrierung werden dem Anmelder Zugangsdaten für die Online-Karte zugeschickt, sobald die Länderzuordnung und die Routenplanung durch die Logistik abgeschlossen ist.

Nach erfolgtem Login sieht der Spender das voraussichtliche Empfängerland seines Schuhkartons und kann nachvollziehen, wo sich der LKW zu welchem Zeitpunkt befindet.